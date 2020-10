Klaus Iohannis, despre autostrada și calea ferată Constanța-Gdansk: Aceste două mega proiecte sunt vitale pentru axa Nord-Sud. Voi pleda pentru realizarea lor

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, apreciază că otrăvirea opozantului rus Aleksei Navalnîi este “o încălcare gravă a legislaţiei internaţionale” la care Uniunea Europeană trebuie să aibă “o replică robustă”.

“Otrăvirea lui Navalnîi cu un agent neurotoxic din grupul Noviciok a fost confirmată oficial de către Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). Suntem martorii unei încălcări grave a legislaţiei internaţionale. UE trebuie să aibă o replică robustă, inclusiv cu măsuri restrictive”, a scris şeful diplomaţiei române pe Twitter.

De altfel, Aurescu a pledat și în marja reuniunii șefilor diplomațiilor europene de la Bruxelles din luna septembrie pentru “eventuale sancțiuni” la adresa Federației, în cazul în care nu va fi demarată o investigație transparentă și imparțială în cazul Navalnîi, și a subliniat că țara noastră s-a alăturat altor parteneri în UE adresând o scrisoare Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate și solicitând ca Uniunea să se implice mai activ.

The poisoning of @navalny with a #Novichok nerve agent has been confirmed officially by the @OPCW. We are witnessing a grave violation of international law. The #EU 🇪🇺 must have a solid response, including through restrictive measures

