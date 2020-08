Klaus Iohannis despre situația din Mali: Avem 120 de militari acolo și ei sunt în siguranță, în ciuda tensiunilor din zonă

© The Press Service of the President of the Republic of Belarus

Președintele belarus, Alexander Lukashenko, a îndemnat conducerile statelor din Uniunea Europeană, care s-au reunit în format de videoconferință pentru a discuta situația din Belarus, să se concentreze pe problemele din țările lor, potrivit declarațiilor făcute miercuri la întâlnirea Consiliului de Securitate la care au participat șefii regionali, a informat agenția BELTA, citată de EFE, preluat de Agerpres. „Liderii statelor occidentale ne oferă discuții și iarăși discuții. Și, în același timp, continuă să-și avanseze propria lor agendă. Vedem și înțelegem și noi acest lucru. Vreau să audă. Vor avea o întâlnire la nivelul miniștrilor de externe sau al liderilor Uniunii Europene astăzi sau mâine”, a spus Lukashenko, care a sublinat că UE se confruntă cu multe probleme: „I-aș sfătui doar: înainte de a ne arăta cu degetul, ar trebui să pună pe agenda reuniunilor lor problema „vestelor galbene” din Franța și revoltele groaznice din Statele Unite. Vreau ca în primul rând să ia în considerare protestele împotriva măsurilor de izolare pe fondul coronoavirusului din Germania și alte țări europene. Au o sumedenie de probleme. Nu ar trebui să arate spre Belarus pentru a distrage atenţia de la problemele care există în Franţa, în SUA, în Germania şi aşa mai departe”. Lukashenko a acuzat miercuri Occidentul că finanţează pe faţă protestele opoziţiei care se desfăşoară de 11 zile în această ţară, după ce la începutul săptămânii susținea că protestele de duminică seară au fost orchestrate prin apeluri telefonice din Polonia, Regatul Unit și Republica Cehă. „State occidentale declară direct şi făţiş, fără să se ascundă, că strâng resurse şi le trimit în Belarus”, a declarat preşedintele belarus, în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate din această țară. Lukaşenko a transmis că autorităţile belaruse nu pot urmări toate resursele care ajung în ţară, deoarece este vorba despre „multe resurse în metal”, însă a avertizat că „știm acest lucru şi ne ocupăm”. De asemenea, în cadrul unei întâlniri, lunea trecută, cu președintele Secretariatului Executiv al Comunității Statelor Independente (CSI), Serghei Lebedev, care a condus o misiune de observator din partea organizației regionale la alegerile prezidențiale din 9 august, liderul de la Minsk a menționat interferența externă a unor state europene în organizarea protestelor masive în cadrul cărora zeci de mii de oameni i-au cerut demisia, relatează Adevărul. „Am urmărit apelurile din străinătate și, ca fost ofițer de informații, știți asta. Apelurile au venit din Polonia, Marea Britanie și Republica Cehă pentru a controla, vă rog să mă iertați, niște oi: nu înțeleg ce fac și sunt ușor de controlat “. Potrivit lui Lukashenko, cetățeni ruși, polonezi și ucraineni au încercat să ia parte la protestele în masă care au loc în Belarus de 11 zile. „Nici nu voi menționa Polonia: s-au stabilit deja acolo, încercând să tragă sforile. Nu mai vorbesc despre Ucraina: au fost oameni care au venit de acolo. Sunt sigur că aceasta nu este politica de stat. Cu toate acestea, există multe persoane <<înnebunite după Maidan >> pe care le-am menționat deja. Din păcate, ele au venit și din Rusia”, a spus președintele belarus, potrivit sursei citate mai sus. În acest sens, Lukashenko a promis să prevină evenimentele asemănătoare cu Maidanul (protestele pro-europene, din Ucraina, din 2013-2014) și să răspundă în mod corespunzător la încercările de a distruge țara, relatează Reuters. „Am spus că aici nu vor avea loc evenimente asemănătoare cu Maidanul, oricât ar dori unii să se întâmple. Așadar, toți trebuie să se calmeze”, a spus Lukashenko. Șeful statului belarus s-a angajat să răspundă în mod adecvat la încercările de destabilizare a situației din Belarus. „Nu vom lăsa pe nimeni să distrugă țara”, a adăugat el. La finalul summitului extraordinar al liderilor europeni, de astăzi, președintele Consiliului European, Charles Michel, în cadrul unei conferințe de presă comună cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis poziția Uniunii Europene cu privire la situația politică din Belarus, subliniind că statele membre nu recunosc rezultatul alegerilor prezidențiale din 9 august și condamnă violențele împotriva protestatarilor pașnici care au contestat realegerea lui Aleksandr Lukashenko în fruntea țării. De asemenea, liderii europeni au convenit sancționarea celor responsabili de violență, represiune și falsificarea rezultatelor alegerilor și și-au reafirmat sprijinul pentru tranziția pașnică spre democrație în Belarus. Cu puțin timp înainte de aceste declarații, președintele Aleksandr Lukashenko a ordonat guvernului să pună capăt tulburărilor în ţară şi să întărească frontierele, pentru „a împiedica militanţi, arme, muniţii sau bani provenind din alte ţări să intre în Belarus pentru a finanţa revoltele", informează Agerpres, care citează AFP. Potrivit liderului belarus, „majoritatea zdrobitoare a populaţiei este obişnuită să trăiască într-o ţară calmă", iar calmul trebuie readus acolo. Nu în ultimul rând, Lukashenko a mai cerut armatei să acorde „o atenţie specială mişcărilor de trupe ale NATO pe teritoriul Poloniei şi al Lituaniei", două ţări frontaliere cu Belarus.