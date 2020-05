Klaus Iohannis, despre starea de alertă: Nu vor urma trei zile fără restricții. Dacă situația se va înrăutăți nu voi ezita să declar din nou stare de urgență

Președintele Klaus Iohannis le-a mulțumit joi, în ultima zi a stării de urgență pe teritoriul țării din cauza pandemiei de COVID-19, cetățenilor români care într-o majoritate covârșitoare au respectat cu strictețe restricțiile instituite de autorități, însă a avertizat că nu va ezita să declare din nou stare de urgență în cazul în care “situația se va înrăutăți și datele vor arăta un număr galopant de infectări”. Șeful statului a dat asigurări că zilele următoare, până la intrarea în vigoare a legislației votate de Parlament pentru starea de alertă ce urmează stării de urgență, nu vor fi marcate de un vid legislativ și a spus că în această seară că Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență declară starea de alertă și va institui toate reglementările obligatorii prin care vor fi menținute măsurile de prevenție.

“Printr-un efort național, am reușit să stopăm răspândirea rapidă a epidemiei și să limităm semnificativ numărul de victime. Dumneavoastră, dragi români, sunteți eroii acestui efort național. Vă mulțumesc pentru toate sacrificiile pe care le-ați făcut! Acum, când încheiem cele două luni de stare de urgență și tragem linie, putem spune cu toată certitudinea: Împreună am salvat vieți! Așa arată o națiune puternică și unită! Și la fel de puternici și uniți trebuie să continuăm și în lunile următoare, pentru că lupta cu acest virus nemilos este departe de a se fi încheiat”, a spus Iohannis, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, înainte ca România să intre într-o perioadă de 30 de zile în stare de alertă.



Președintele a subliniat că România a acționat rapid și a luat primele măsuri preventive chiar înainte de a avea cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID–19, precizând că era obligatorie instituirea unor măsuri excepționale pentru reducerea răspândirii virusului și invocând imaginea generală a situației la zi.

“Unde se află România la finalul stării de urgență? Vă spun doar câteva cifre, care să ne ofere o imagine generală: Astăzi, la data expirării stării de urgență, România înregistrează 16.247 de cazuri de îmbolnăvire, cu 245 de cazuri noi de ieri până astăzi, ceea ce arată un trend epidemiologic în ușoară scădere. Numărul de cazuri vindecate – 9.053 astăzi – este mai mare decât cel al cazurilor active, și anume astăzi 6.148. 225 de pacienți se află internați în secțiile de tratament intensiv și vreau să menționez că pe toată durata stării de urgență nu s-au înregistrat depășiri de capacitate în sectorul de tratament intensiv. La începutul stării de urgență, în România capacitatea zilnică de testare a fost de 704 teste pe zi. Astăzi, prin efortul concertat al autorităților, capacitatea de testare a crescut progresiv, am ajuns la un număr de 10.643 de testări pe zi. Până la această dată, în România au fost efectuate 277.804 teste”, a spus Iohannis, care a decretat pentru prima dată stare de urgență pe data de 16 martie și a prelungit acest decret, pentru încă 30 de zile, la mijlocul lunii aprilie.

Șeful statului a mulțumit din nou medicilor și personalului medical pentru eforturile extraordinare și a punctat că protejarea cu prioritate a cadrelor medicale prin dotarea cu celeritate cu echipamente și materiale sanitare – măști de protecție, combinezoane, mănuși, echipamente medicale și substanțe dezinfectante – a fost esențială în lupta cu răspândirea virusului.

Pe de altă parte, președintele a ținut să specifice că România a fost foarte puțin pregătită pentru a face față unei crize, confruntându-se cu o rezervă precară la nivelul statului și cu o legislație aproape inexistentă.

“Situația fără precedent cu care ne-am confruntat în aceste săptămâni ne-a pus în față o oglindă de multe ori nemiloasă pentru ce a însemnat eșecul din ultimii 30 de ani în fundamentarea unui stat eficient. Nu este prima dată când spun că cea mai importantă reformă de care România are nevoie este reconstrucția statului. Este un obiectiv ambițios, care nu se poate realiza în patru ani, dar este obligatoriu să începem resetarea pentru a putea dezvolta țara noastră. Sănătatea, educația, administrația, sistemele ignorate atâția ani și căpușate, trebuie să fie prioritățile noastre. Dacă aceste sisteme nu sunt puternice, statul se îndoaie. În plus, în această perioadă ne-am confruntat și cu o legislație aproape inexistentă, în orice caz insuficientă pentru o situație de criză. A trebuit să ne descurcăm pe baza a două-trei acte normative adoptate destul de neglijent în urmă cu 20 de ani. În trei decenii, nu s-a construit în România o legislație coerentă, prin care statul să poată face față inclusiv unei epidemii extinse. Guvernul este obligat să se adapteze permanent la puținele resurse legislative pe care le are la dispoziție, în timp ce în Parlament politicieni vechi și retrograzi au încercat să dărâme și modestele instrumente pe care le aveam la dispoziție”, a expus, în detaliu, președintele.

“Am văzut de altfel chiar zilele trecute cu câtă iresponsabilitate unii parlamentari erau gata să facă aproape inoperabilă și legea privind starea de alertă. Această situație nu mai poate continua! (…) Astăzi, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență declară starea de alertă și va institui toate reglementările obligatorii prin care vor fi menținute măsurile de prevenție. Am văzut discuții în spațiul public legate de intrarea în vigoare a noii legi privind starea de alertă abia de luni, iar unii politicieni, care se dovedesc total iresponsabili, alimentează ideea de vid legislativ. Dragi români, nu vor urma trei zile fără reguli și restricții! Reîntoarcerea bruscă la situația de dinainte de pandemie este imposibilă. Virusul nu ține cont de acte administrative, iar renunțarea prematură la toate regulile care s-au dovedit bune ar însemna o gravă eroare. Avem un cadru legal în vigoare și în baza lui vor fi luate toate deciziile pentru ca inclusiv în următoarele trei zile să păstrăm toate regulile necesare pentru ca sănătatea și viața cetățenilor să nu fie puse în pericol”, a mai declarat Klaus Iohannis.

Președintele a atras atenția că intrarea în starea de alertă aduce riscuri noi și responsabilități suplimentare pentru toți cei care își vor relua, într-o formă sau alta, activitatea și a făcut un nou apel la distanțarea socială, muncă de acasă acolo unde este posibil, respectarea tuturor normelor de igienă și purtatul măștii de protecție. El a avertizat că nu va ezita să declare din nou stare de urgență dacă situația o va impune.

“Fără aceste măsuri și reguli, fără responsabilitatea fiecăruia dintre noi, lucrurile pot ușor degenera. Și vreau să fiu foarte clar: Dacă situația se va înrăutăți și datele vor arăta un număr galopant de infectări, care va duce la supraaglomerarea spitalelor, atunci nu voi ezita să declar din nou stare de urgență!”, a mai spus șeful statului.

“Să nu compromitem, așadar, tot ce am realizat până acum cu mari sacrificii! COVID-19 este o boală greu de combătut tocmai pentru că oamenii îi pot infecta pe ceilalți fără să dezvolte simptome și fără să fie conștienți de riscul pe care îl reprezintă pentru semenii lor. Această particularitate a bolii, care nu ne permite să știm sigur cine e infectat și cine nu, arată cât de important este să purtăm toți măști în spațiile publice. Păstrând distanțarea socială și purtând mască ne protejăm pe noi înșine, îi protejăm pe cei de lângă noi și le ușurăm munca medicilor, cei aflați în linia întâi. Este fundamental să înțelegem că facem aceste lucruri nu de teama amenzilor, ci pentru că sunt spre binele nostru și al celor de lângă noi. Nimeni nu poate spune cu precizie când vom depăși această pandemie. Ce știm însă cu siguranță este că depinde de fiecare dintre noi să facem ca acest lucru să se întâmple cât mai repede”, a conchis Klaus Iohannis.

România se află în ultima zi de stare de urgenţă, la două luni de la instituirea ei prin decret prezidenţial, având în vedere pandemia de coronavirus, și va intra în stare de alertă de vineri, în urma unei legislații pe care Comitetul Național pentru Situații de Urgență o va adopta joi seară, având în vedere că legislația votată de Parlament va intra în vigoare la trei zile distanță de la data publicării în Monitorul Oficial, cel mai probabil luni, 18 mai.

Preşedintele Klaus Iohannis a decretat starea de urgenţă pe teritoriul României pe 16 martie, pentru 30 de zile, ulterior ea fiind prelungită, pe 14 aprilie, pentru încă 30 de zile.

În luna martie, instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României a venit la doar câteva zile după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii declarase coronavirusul drept pandemie.

După ridicarea stării de urgenţă, ar urma să fie instituită starea de alertă. Parlamentul a adoptat miercuri seară proiectul Guvernului privind măsurile din starea de alertă, fiind făcute mai multe modificări.

Conform actului normativ, în perioada stării de alertă, autoritățile pot impune carantina și izolarea, pot restrânge sau interzice circulația persoanelor și a vehiculelor și pot interzice organizarea de concerte, mitinguri sau procesiuni.

De asemenea, legea prevede că pot fi deschise mall-urile mici și terasele. Cetățenii sunt obligați să poarte mască de protecție în spațiile publice închise, magazine și în transportul public în comun, iar sancțiunile ajung de la 500 de lei la 2.500 de lei.