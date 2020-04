Klaus Iohannis: După 15 mai putem să intrăm într-o fază de relaxare a măsurilor stricte. Ea va fi făcută în pași și vom trăi cu restricții

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că după 15 mai se poate intra într-o fază de relaxare a măsurilor impuse de autorităţi din cauza epidemiei de coronavirus, doar dacă numărul infecţiilor şi cel al deceselor scade.

“Este timpul să ne gândim la ceea ce se numeşte un plan de relaxare atunci când condiţiile vor fi îndeplinite. Este acum în vigoare un decret pentru starea de urgenţă, care se termină pe data de 15 mai. După data de 15 mai, dacă numărul de persoane infectate scade, dacă numărul de decese (…) scade, dacă noi respectăm cu toţii măsurile impuse de autorităţi şi lucrurile merg înspre bine, este clar că putem să intrăm atunci într-o fază de relaxare“, a spus şeful statului într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni, după şedinţa de evaluare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu membri ai Guvernului.

“Vreau să spun însă de la început că această relaxare va fi făcută în pași, nu va exista o relaxare dintr-o dată, fiindcă specialiștii ne spun că virusul nu va dispărea, deci va trebui să continuăm să trăim cu anumite restricții. Aceste chestiuni însă se hotărăsc în baza dovezilor științifice și medicale de către politicieni, de către Guvern. Aceste chestiuni vor fi discutate în detaliu cu specialiștii, cu Comitetul Științific care funcționează pe lângă Ministerul Sănătății, cu cei care sunt efectiv implicați în gestionarea epidemiei. Aceste lucruri vor fi aduse la cunoștința publicului de către autoritățile care se ocupă concret de aceste chestiuni. Voi face eu declarații, va face premierul declarații, va face ministrul sănătății declarații, va face ministrul de Interne, iar pe partea economică, unde iarăși se lucrează pe un pachet de repornire a economiei, sigur, ministrul Economiei va face aceste declarații. Repet, toate deciziile se vor lua în baza unor dovezi științifice, medicale și rezultatele din teritoriu”, a mai adăugat președintele.

În declarația sa, șeful statului a subliniat că măsurile de relaxare vor fi graduală și că la început vor fi posibile activități care prezintă un risc mic de contaminare cu acest virus.

“Este evidentă nevoie de o evaluare a medicilor, a specialiștilor, dar și o evaluare economică, fiindcă noi dorim să repornim economia României. Este la fel de important să înțelegem acum – după ce cât de cât am parcurs o etapă importantă din această epidemie – să înțelegem că relaxare înseamnă că autoritățile se vor implica mai puțin în viața fiecăruia și atunci responsabilitatea revine mai mult decât până acum fiecăruia dintre dumneavoastră, dragi români. Fiecare dintre noi va fi mai responsabil în privința chestiunilor care îl privesc direct. Fiecare dintre noi va trebui să aibă mai multă grijă de el, de familia lui și de ce cei apropiați. Este încă prea devreme să relaxăm acum aceste măsuri, ceea ce am detaliat se referă la perioada de după 15 mai, când vom intra într-o nouă perioadă, care – dacă respectăm până atunci foarte bine, cum am făcut-o și până acum, măsurile impuse de autorități – sigur va duce la o îmbunătățire a traiului nostru, a fiecăruia”, a explicat Klaus Iohannis.

România este începând cu 16 martie, în stare de urgență, măsura fiind prelungită săptămâna trecută pentru încă 30 de zile, cu scopul de a permite autorităților să adopte măsurile necesare atenuării răspândirii pandemiei de coronavirus.

Pe teritoriul României au fost confirmate 9.242 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategică marți, la ora 13:00.

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.153 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 482 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 306 de noi cazuri de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt internați 245 de pacienți.

Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 13.372 de persoane. Alte 41.136 persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 101.552 de teste.