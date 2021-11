Klaus Iohannis, după ce a semnat declarația liderilor împotriva defrișărilor: România se angajează să protejeze pădurile şi să planteze păduri în zone noi

Uniunea Europeană a demonstrat în ultimele două decenii că stabilirea unui preț pentru emisiile de dioxid de carbon funcționează, ajutând la decuplarea creșterii economice de emisiile de gaze cu efect de seră, a transmis marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul evenimentul la nivel înalt privind stabilirea prețului pentru emisiile de dioxid de carbon, de la Glasgow.

„În UE, avem o piaţă de tranzacţionare a emisiilor de carbon funcțională încă din 2005 și funcționează foarte bine. Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) acoperă aproximativ 11.000 de instalații industriale și centrale electrice și 500 de companii aeriene. În general, sectoarele acoperite de ETS și-au redus deja emisiile cu aproximativ 45%”, a declarat Ursula von der Leyen, potrivit comunicatului oficial.

Ca parte a pachetului de de propuneri pentru a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, Comisia Europeană a propus atât consolidarea, cât și extinderea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii în Europa, cât și un nou obiectiv de reducere a emisiilor în sectoarele ETS actuale.

„Prețul pentru emisiile de dioxid de carbon funcționează. Ca instrument eficient de reducere a emisiilor și de încurajare a inovării, acesta este un pilon al politicii UE în domeniul climei. M-am bucurat să discut cu premierul Canadei, Justin Trudeau, despre cum putem să facem din stabilirea prețului pentru emisiile de dioxid de carbon un element fundamental pentru un viitor global neutru din punct de vedere climatic”, a scris von der Leyen, pe Twitter.

