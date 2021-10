Klaus Iohannis efectuează miercuri o vizită în Suedia. Președintele participă la Forumul Internațional dedicat Comemorării Holocaustului și Combaterii Antisemitismului

Liderii instituțiilor UE și ai statelor membre, împreună cu șefii de stat și de guvern ai țărilor din Balcanii de Vest, s-au reunit în cadrul Summitului UE-Balcanii de Vest, găzduit de președinta slovenă a Consiliului UE. Cu acest prilej, liderii UE au adoptat o declarație comună, declarația de Brdo pri Kranju, prin care își reafirmă sprijinul fără echivoc pentru perspectiva europeană a Balcanilor de Vest.

„UE își reafirmă sprijinul fără echivoc pentru perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și salută angajamentul partenerilor din Balcanii de Vest față de perspectiva europeană, care este în interesul nostru strategic reciproc și rămâne opțiunea noastră strategică comună. UE își reconfirmă angajamentul față de procesul de extindere și față de deciziile luate în acest sens, pe baza unor reforme credibile din partea partenerilor, a unei condiționalități echitabile și riguroase și a principiului meritelor proprii. Ne vom intensifica în continuare angajamentul comun pentru schimbarea politică, economică și socială a regiunii, recunoscând în același timp progresele înregistrate de Balcanii de Vest. Reamintim, de asemenea, că este important ca UE să își poată menține și aprofunda propria dezvoltare, asigurându-și capacitatea de a integra noi membri”, au decis printre alte liderii statelor membre.

Întreaga declarația a liderilor poate fi consultată aici.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a încheiat recent o vizită de lucru în întreaga regiune a Balcanilor de Vest, salută declarația comună adoptată astăzi de statele membre.

„Vizita mea în regiune de săptămâna trecută mi-a confirmat convingerea. UE nu este completă fără Balcanii de Vest. Comisia Europeană va depune toate eforturile pentru a avansa procesul de extindere, planul de investiții fiind în centrul angajamentului nostru”, a transmis Ursula von der Leyen într-o conferință de presă susținută după adoptarea declarației.

