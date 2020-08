Klaus Iohannis exclude scenariul unei intervenții militare a Rusiei în Belarus: Singurele soluții sunt cele diplomatice

Președintele Klaus Iohannis a făcut miercuri un apel către autoritățile de la Minsk să elibereze toate persoanele reținute ilegal, să oprească violența și să inițieze un dialog politic autentic și substanțial cu societatea civilă și opoziția.

Remarcile șefului statului au fost făcute într-o postare pe Twitter, în cursul participării sale la videoconferința extraordinară a Consiliului European consacrată situației din Belarus.

“Discuție importantă azi în Consiliul European despre situația din Belarus. Continui să cer autorităților din Minsk să elibereze toate persoanele reținute ilegal, să oprească violența și să inițieze un dialog politic autentic și substanțial cu societatea civilă și opoziția”, a scris Iohannis, pe Twitter.

Important #EUCO discussion today on the situation in #Belarus. I continue to call on the authorities in Minsk to release all people unlawfully detained, to stop the violence and to initiate a genuine and substantial political dialogue with the civil society and the opposition. pic.twitter.com/m8VgK1dkMk

