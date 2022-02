Klaus Iohannis face apel la aliați să trimită mai mulți militari și capabilități în România: Este important să accelerăm înființarea grupului de luptă NATO

Președintele american Joe Biden și liderii Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei, Marii Britaniei, Poloniei, României, instituțiilor UE și NATO au discutat luni, într-o teleconferință securizată, despre continuarea sprijinului militar, economic și umanitar pentru Ucraina, precum și despre impunerea de sancțiuni suplimentare Federației Ruse dacă nu se retrage din țara vecină.

Biden a găzduit luni teleconferință securizată cu aliații și partenerii cu privire “la răspunsul nostru unitar la războiul nejustificat și neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei”, a anunțat Casa Albă

Potrivit sursei citate, liderii au recunoscut curajul poporului ucrainean în fața agresiunii rusești și au discutat despre sprijinul lor continuu acordat Ucrainei, inclusiv asistența în materie de securitate, economică și umanitară.

“De asemenea, au discutat despre eforturile lor coordonate de a impune costuri și consecințe severe pentru a trage Rusia la răspundere, depunând în același timp eforturi pentru a menține stabilitatea economică globală, inclusiv în ceea ce privește prețurile la energie”, a transmis Casa Albă, în timp ce NATO a subliniat că liderii “au reiterat apelul adresat Rusiei de a opri imediat războiul, de a-și retrage toate forțele din Ucraina și de a se întoarce pe calea dialogului”.

Alături de președintele Biden la convorbire au mai participat președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele Poloniei, Andrzej Duda, președintele României, Klaus Iohannis, prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, prim-ministrul Italiei, Mario Draghi, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Charles Michel, și, pentru prima dată în acest format, prim-ministrul Japoniei, Fumio Kishida.

Potrivit unei imagini publicate pe Twitter, patru dintre lideri – președintele francez, cancelarul german, președinta Comisiei Europene și președintele Consiliului European – au participat împreună la această convorbire telefonică, de la Palatul Elysée.

Closely coordinating the international response to the invasion of Ukraine with @POTUS Biden, 🇪🇺, @NATO SG @jensstoltenberg and other leaders.

We continue to stand by 🇺🇦 with immediate and effective support.

We call on Russia to withdraw its troops immediately. pic.twitter.com/camQMbGJRV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2022