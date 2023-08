Klaus Iohannis îi promite lui Zelenski, într-o scrisoare de Ziua Independenței Ucrainei, că “România va acționa cu hotărâre” pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE

Liderii țărilor din grupul de economii emergente BRICS – Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud – au declarat joi că au invitat șase țări să se alăture grupului, noile țări invitate fiind Argentina, Egipt, Iran, Etiopia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, relatează Deutsche Welle.

Mișcarea are ca scop creșterea influenței unui bloc care s-a angajat să susțină “Sudul global”.

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa, gazda summitului de la Johannesburg, a făcut anunțul pe X, rețeaua de socializare cunoscută anterior sub numele de Twitter.

“BRICS este un grup divers de națiuni. Este un parteneriat egal de țări care au opinii diferite, dar o viziune comună pentru o lume mai bună. În calitate de cei cinci membri BRICS, am ajuns la un acord cu privire la principiile directoare, standardele, criteriile și procedurile procesului de extindere BRICS. Avem un consens cu privire la prima fază a acestui proces de extindere. Am decis să invităm Republica Argentina, Republica Arabă Egipt, Republica Federală Democrată Etiopia, Republica Islamică Iran, Regatul Arabiei Saudite și Emiratele Arabe Unite să devină membri cu drepturi depline ai BRICS începând cu 1 ianuarie 2024”, a spus Ramaphosa.

BRICS is a diverse group of nations.

It is an equal partnership of countries that have differing views but a shared vision for a better world.

As the five #BRICS members, we have reached agreement on the guiding principles, standards, criteria and procedures of the #BRICS…

— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) August 24, 2023