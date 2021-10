Klaus Iohannis îl desemnează pe Dacian Cioloș drept candidat pentru funcția de prim-ministru

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni seară, după consultările cu partidele politice, că îl desemnează pe președintele USR Dacian Cioloș drept candidat pentru funcția de prim-ministru al Guvernului României.

“Am avut astăzi consultări cu formațiunile parlamentare, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. În toate discuțiile am reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolvate indiferent cine guvernează. (…) Formațiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, așa cum reprezentanții acestor formațiuni le-au prezentat și opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reținut una, pe care o voi și pune în practică, și anume am decis să desemnez pentru poziția de candidat la funcția de Prim-ministru pe domnul Dacian Cioloș“, a declarat președintele, de la Palatul Cotroceni.

Ulterior, șeful statului a semnat decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloș în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern.

“Este extrem de important să se gestioneze bine situația pandemică. Este foarte important să se gestioneze creșterea prețurilor la energie și să se ia măsuri pentru ca celelalte prețuri să nu crească la un nivel insuportabil pentru populație. Este foarte important să beneficiem de sumele mari de care poate să dispună România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și să nu dăm cu piciorul la această oportunitate. De asemenea, am reiterat importanța pregătirilor pentru perioada de iarnă și am subliniat că acestea sunt chestiunile cu adevărat importante pentru români și nu certurile politice între diferiți actori”, a mai spus șeful statului.

Europarlamentarul Dacian Cioloș a fost ales pe 1 octombrie în funcția de președinte al USR. Drept urmare, acesta a demisionat din poziția de lider al grupului europarlamentar Renew Europe, după în 2019 a devenit primul român și primul est-european ales la șefia unui grup politic din Parlamentul European.

Cioloș a mai fost prim-ministru al României, în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017, când a condus un guvern tehnocrat după tragedia de la Colectiv. La acel moment, el a fost primul șef de guvern nominalizat de Klaus Iohannis în calitate de președinte al României.

Uniunea Salvați România a participat la consultările de la Palatul Cotroceni convocate de președintele Klaus Iohannis având ca propunere de premier pe preşedintele partidului, Dacian Cioloş, a decis, luni, Biroul Naţional al formaţiunii.

“Propunerea noastră pentru funcția de prim-ministru este Dacian Cioloș, o garanție că reformele pot avea loc în România“, a transmis USR într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Sursa citată precizează că echipa de negocieri a USR a mers la președintele Klaus Iohannis cu această propunere, dar și cu un pachet de măsuri ce vor sta la baza programului de guvernare.

“Propunem măsuri concrete, ferme, cu termene clare de punere în aplicare”, arată USR.

Printre cele mai importante măsuri pe care Dacian Cioloș și delegația USR le vor pune pe masă președintelui Klaus Iohannis se numără: – pachet de măsuri pentru reducerea cu 32% a prețului energiei electrice; – plan de măsuri ferme pentru limitarea transmiterii COVID-19; – desființarea SIIJ până la final de octombrie 2021 și adoptarea legilor Justiției până la final de 2022; – implementarea „Zero Taxe pe Salariul Minim” pentru a reduce povara fiscală pe salariile mici; – reforma pensiilor speciale, astfel încât toate pensiile speciale să fie aliniate la principiul contributivității până la final de 2022; – reforma companiilor de stat, actualizarea legislației, eliminarea excepțiilor de la numirea profesionistă a managementului până la final de 2022; – revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin până în martie 2023.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut, luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru după ce guvernul condus de noul președinte al PNL, Florin Cîțu, a fost demis prin moțiune de cenzură cu cel mai mare număr de voturi (281) din istoria postdecembristă a țării.