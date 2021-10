Klaus Iohannis îl desemnează pe ministrul apărării Nicolae Ciucă drept candidat la funcția de prim-ministru

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe ministrul apărării Nicolae Ciucă drept candidat la funcția de prim-ministru după consultările avute cu partidele parlamentare. Șeful statului a făcut acest anunț într-o scurtă declarație de presă înainte de a pleca la Consiliul European de la Bruxelles, alături de acesta aflându-se și noul prim-ministru desemnat Nicolae Ciucă.

“Discuțiile de azi au fost considerabil mai bune decât ultimele discuții. Am reiterat că este acum nevoie de o soluție reală. Trebuie să terminăm cu această criză. Este inadmisibil să continuăm în acest stil. Este nevoie de un guvern cu puteri depline. Am fost mulțumit și bucuros că PNL a venit cu o nouă abordare în persoana domnului Nicolae Ciucă. Am decis să-l desemnez drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe Nicolae Ciucă”, a anunțat Iohannis.

“Am înțeles încredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie să îl avem în aceste momente dificile pentru a putea depăși situația de criză în care ne aflăm, astfel încât cetățenii să poată să beneficieze de tot ceea ce poate un Guvern în deplinătatea sa să ofere prin deciziile și acțiunile pe care le întreprinde. În acest sens, vom negocia cu toate forțele responsabile astfel încât într-o perioadă de timp cât mai scurtă să reușim să alcătuim Guvernul și, de asemenea, să negociem cu toate forțele responsabile astfel încât Guvernul propus să poată să fie aprobat în Parlament”, a spus și premierul desemnat Nicolae Ciucă.

Decizia președintelui vine după ce Biroul Permanent Național al Partidului Național Liberal, reunit joi dimineață înainte de consultările cu președintele Klaus Iohannis de la Cotroceni privind desemnarea unui nou premier, a decis să îl propună pe ministrul apărării naționale Nicolae Ciucă drept candidat pentru funcția de prim-ministru, renunțând astfel la varianta inițială în care propunerea era actualul lider liberal și premier interimar, Florin Cîțu.

Preşedintele Klaus Iohannis a avut joi consultări la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcţia de premier, după ce Parlamentul a respins învestirea Guvernului USR al lui Dacian Cioloş. Guvernul monocolor al fostului premier din perioada 2015-2017 a primit doar 88 de voturi pentru. 184 de voturi au fost împotrivă. Din totalul de 466 de parlamentari au fost prezenți 343 și doar 272 și-au exprimat votul.

Preşedintele Klaus Iohannis a luat act de faptul că, în urma votului exprimat, Parlamentul nu a acordat încrederea Guvernului propus de Dacian Cioloş şi, în consecinţă, în temeiul prevederilor art. 85 alin 1 şi ale art. 103 alin 1 din Constituţia României, a convocat consultări cu partidele şi formaţiunile politice reprezentate în Parlament în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcţia de prim-ministru, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Șeful statului a rezervat câte 30 de minute pentru consultări cu fiecare formațiune parlamentară – PNL, PSD, USR, AUR, UDMR și minorități – având în vedere că joi și vineri el trebuie să participe la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Nicolae Ciucă a mai deținut funcția de prim-ministru interimar în decembrie 2020, după demisia lui Ludovic Orban din această funcție ca urmare a rezultatelor alegerilor parlamentare.

Nicolae Ionel Ciucă, născut la 7 februarie 1967 , la Plenița, în județul Dolj, este un general român de armată. De la 1 ianuarie 2015 până pe 29 octombrie 2019 a fost Șeful Statului Major General, fiindu-i prelungit mandatul cu un an în urma unei decizii a președintelui Klaus Iohannis.

În data de 28 octombrie 2019, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de trecere în rezervă a lui Ciucă. În data de 4 noiembrie 2019 a preluat mandatul de ministru în cadrul Ministerului Apărării. În luna octombrie, Nicolae Ciucă s-a înscris PNL și a fost cap de listă al liberalilor la Senat în județul Dolj la alegerile parlamentare din 6 decembrie și a devenit senator în Parlamentul României

Ciucă este un militar de carieră care s-a făcut remarcat prin prezența la numeroase misiuni militare în afara țării, precum Irak, Afganistan sau Bosnia. Nicolae Ciucă a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie (cunoscut și drept Scorpionii Roșii) pe care l-a condus în Afganistan și apoi în Irak.

Bătălia de la Nassiria (Irak, mai 2004), în care trupele românești au fost conduse de Nicolae Ciucă, este prima bătălie la care soldații români au fost combatanți activi după cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu o zi înainte de consultările de la Cotroceni, ministrul apărării naționale Nicolae Ciucă a primit vizita secretarului american al apărării, Lloyd Austin, prima vizită în România a unui șef al Pentagonului din 2014 încoace. Cei doi înalți demnitari au convenit implementarea liniilor strategice incluse în Foaia de Parcurs privind cooperarea în domeniul apărării 2020-2030, document semnat anul trecut, la Washington, de oficialul român și predecesorul lui Austin, Mark Esper. Totodată, în timp ce ministrul Nicolae Ciucă a pledat pentru creșterea prezenței forțelor armate americane pe teritoriul României, secretarul Austin a promis că SUA vor continua să furnizeze asistență pentru întărirea capacităților maritime ale României.

Anul trecut, în perioada în care prim-ministru interimar, Nicolae Ciucă a primit, din partea Statelor Unite ale Americii, Legiunea de Merit, cea mai înaltă distincție de acest tip pe care un militar străin o poate primi.

Decorația se acordă personalului militar a Statelor Unite ale Americii persoanelor cu o conduită meritorie în serviciul militar, cu realizări deosebite în cadrul acțiunilor, dovedind curaj deosebit (se acordă de regulă ca ultima decorație înainte de pensionare de obicei generalilor și coloneilor, fiind rare cazurile când decorația se acordă militarilor cu rang inferior), sau personalităților politice ale unor țări străine, în acest caz gradul primit depinde foarte mult de funcția decoratului. Legiunea de Merit, în grad “de comandant șef”, a fost acordată în 1945 Regelui Mihai I al României pentru “exercitarea unui serviciu remarcabil pentru cauza Națiunilor Aliate în lupta lor împotriva Germaniei hitleriste”.