Klaus Iohannis îl îndeamnă pe ministrul apărării să citească revista presei pentru a afla poziția oficială a României și a UE: Doar Ucraina va decide când, cum și ce negociază în războiul pornit de Rusia

NATO, Uniunea Europeană, ONU, Statele Unite și Marea Britanie și-au reafirmat luni susținerea fermă pentru Ucraina și sprijinul economic, militar și umanitar pentru această țară după ce mai multe orașe ucrainene, în frunte cu capitala Kiev, au fost ținta unor atacuri cu rachete ale Rusiei, un gest militar pe care Moscova îl pune pe seama exploziei de sâmbătă asupra podului din strâmtoarea Kerci care leagă peninsula Crimeea de Rusia continentală.

“Aceste atacuri nediscriminatorii asupra civililor reprezintă crime de război“, a scris pe Twitter preşedintele Consiliului European, Charles Michel, la finalul unei zile în care bombardamentele Rusiei au fost condamnate de toți liderii instituțiilor UE, de secretarul general al NATO, precum și de țări precum România, care a reafirmat sprijinul său pentru Ucraina prin vocea președintelui Klaus Iohannis, a premierului Nicolae Ciucă și a ministrului de externe Bogdan Aurescu. De asemenea, Franța și Germania au decis să își sporească sprijinul militar pentru Ucraina după atacurile Rusiei.

Michel a insistat că atacurile cu rachetă “arată disperarea Kremlinului” în războiul din Ucraina, în timp ce șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită la Tallinn, s-a arătat “șocată și îngrozită”.

Șeful Consiliului European a confirmat că subiectul va fi abordat la nivelul G7 și a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, precum și decizia UE de a rămâne angajată în tragerea la răspundere a Rusiei

Russia’s horrendous attacks against Kyiv and other cities across #Ukraine show the desperation of the Kremlin.

These indiscriminate attacks on civilians are war crimes.

Committed to supporting Ukraine & holding Russian regime accountable – we’ll address this with @G7 partners.

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 10, 2022