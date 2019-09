Klaus Iohannis îl va decora pe militarul român ucis în atentatul terorist de la Kabul: Le suntem recunoscători militarilor noștri care, cu prețul vieții, își fac datoria

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Uniunea Europeană, Gordon Sondland, aflat joi la Bucureşti, a declarat, într-o conferinţă de presă, că SUA sunt dispuse să ajute România în “orice probleme legate de statul de drept”.

“SUA sunt foarte preocupate de statul de drept şi nu doar din motivele evidente, anume că nu poţi avea o societate civilă fără statul de drept. Este foarte greu să creezi un climat de investiţii propice în orice ţară unde cei care vor să îşi rişte capitalul nu ştiu care sunt regulile sau care, mai rău, se confruntă cu faptul că regulile de azi se schimbă mâine, după ce ţi-ai riscat capitalul. Statul de drept este esenţial, iar un exemplu al preocupării noastre este faptul că procurorul general (al SUA, William Barr – n.r.) a invitat ministrul dumneavoastră al Justiţiei, acesta fiind unul din motivele vizitei mele: să vorbim despre invitaţia de a veni în Statele Unite ale Americii şi de a continua să lucreze cu el şi cu echipa sa, pe baza unei foi de parcurs“, a afirmat Sondland, aflat în România, într-un moment în care importanți oficiali americani au efectuat vizite în Europa.

