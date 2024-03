Klaus Iohannis îl va primi joi, la Cotroceni, pe cancelarul austriac Karl Nehammer pentru a continua discuțiile privind aderarea deplină a României la Schengen

Președintele Klaus Iohannis a avut întâlniri cu premierii Luxemburgului, Lituaniei și Irlandei, Luc Frieden, Ingrida Šimonytė, respectiv Leo Varadkar, cu care a abordat provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, care pot fi rezolvate ca parteneri în UE și NATO.

”O foarte bună întâlnire cu premierul luxemburghez, Luc Frieden. Am discutat despre cooperarea bilaterală și despre provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană, pe care le putem rezolva împreună, ca parteneri”, a menționat președintele Klaus Iohannis într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter, în cadrul căruia și-a exprimat recunoștința pentru prezența militară a Luxemburgului în România, ”o contribuție valoroasă pentru consolidarea flancului estic al NATO”.

Aspecte similare au fost abordate și de Klaus Iohannis cu reprezentanta Lituaniei, țară care are graniță cu exclava rusă Kaliningrad și cu aliatul Kremlinului, Belarus.

”Bucuros să o primesc pe doamna premier a Lituaniei Ingrida Šimonytė pentru a face un schimb de opinii cu privire la securitatea regională și despre sprijinul continuu pentru Ucraina, ca parteneri în UE și NATO. România și Lituania au o relație bilaterală strânsă și aștept cu nerăbdare summitul Inițiativei celor Trei Mări, care va avea loc în Vilnius, în aprilie”, a detaliat președintele pe aceeași platformă de socializare.

”O întâlnire excelentă cu premierul Leo Varadkar. Un schimb de opinii consistent cu privire la foarte buna noastră relație bilaterală, bazată pe o cooperare strânsă și dinamică, și cu privire la contribuția importantă a comunității românești. Împărtășim viziunea că trebuie să consolidăm Uniunea Europeană în fața provocărilor actuale”, a descris Iohannis întâlnirea cu oficialul irlandez.

Klaus Iohannis a avut o întrevedere și cu președinta Confederației Elvețiene.

”În cadrul discuției, am convenit să dezvoltăm strânsul nostru dialog economic și politică și să sprijinim o strânsă relație între UE și Confederația Elvețiană. Contribuția elvețiană la reducerea disparităților economice reprezintă un instrument de cooperare esențial, cu excelente rezultate”, a mai spus președintele.

Întrevederile au fost prilejuite de desfășurarea Congresului Popular European, care are loc zilele acestea în București, la finalul căruia va fi adoptat manifestul politic ce conține, printre altele, sprijin pentru aderarea deplină a României la Schengen, dar se va decide, în egală măsură, candidatul comun pentru funcția de președinte al Comisiei Europene în persoana Ursulei von der Leyen.

De altfel, președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere, miercuri, cu aceasta, ambii împărtășind opinia că este important să fie menținută unitatea și solidaritatea în viitoarea arhitectură instituțională a UE.

Tot miercuri, președintele s-a întâlnit cu președinta Parlamentul European, Roberta Metsola.

”Am subliniat importanța păstrării vocii pro-europene puternice a României în Parlamentul European, mai ales că se apropie alegerile europene cruciale“, a spus Iohannis pe platforma X.

Agenda de miercuri a președintelui este completată de întâlnirile pe care acesta le va avea joi cu lideri care sosesc în România pentru evenimentul politic anterior amintit, dintre cele mai importante evidențiindu-se cea cu cancelarul austriac Karl Nehammer, anticipându-se că principala temă va fi aderarea deplină a României la spațiul de liberă circulație.

Întrebat de un jurnalist din Austria cum comentează recenta poziție a lui Nehammer, care a anunțat că nu va vota manifestul politic al PPE în care este precizat sprijinul pentru aderarea completă a României la Schengen, Manfred Weber a reiterat că Partidul Popular European sprijină extinderea totală a acestui spațiu cu România și Bulgaria, admițând că există în continuare probleme din partea partidelor politice din Austria.

Liderul PPE a ținut să atragă atenția că, în democrație, este natural să existe opinii diferite cu privire la unele aspecte.

Recent, Comisia Europeană, România și Bulgaria și-au au semnat acorduri-cadru privind consolidarea cooperării în domeniul gestionării frontierelor și a combaterii migrației ilegale, chestiuni despre care Austria s-a plâns că sunt defectuos gestionate.