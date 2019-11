Klaus Iohannis, în dezbatere prezidențială cu jurnaliști și politologi: Vă garantez că fără mine statul de drept din România s-ar fi rupt

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, cu prilejul dezbaterii prezidențiale pe care a organizat-o la Aula Bibliotecii Centrale Universitare, că fără implicarea sa în calitate de președinte ”statul de drept din România s-ar fi rupt”.

Întrebat de jurnalistul Moise Guran cu privire la decizia sa de a amâna organizarea referendumului pentru justiție din prisma unor ”calcule electorale”, Iohannis a răspuns: ”se vede destul de bine că nu”.

”Am amânat referendumul până când am considerat că produce efecte maximale. Am retrimis legile Justiției în Parlament, la CCR, am cerut punct de vedere de la Comisia de la Veneția. Am reușit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis legile justiției Nu sunt perfecte, sunt în vigoare, au trebuit promulgate pentru că am epuizat instrumentele constituționale. Lucrurile nu se opresc aici și voi avea grijă ca Guvernul să reia aceste chestiuni. Vom repara ce a mai rămas de reparat”, a spus președintele.



”Am început campania din 2014 cu promisiunea că voi întări statul de drept și m-am ținut de asta. Poate o să vi se pară lipsit de modestie ce vă spun, dar vă garantez că fără mine statul de drept din România s-ar fi rupt”, a completat Klaus Iohannis

Întrebat de ce a preferat să anunțe revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef DNA prin intermediul purtătorului de cuvânt, Iohannis a spus că ”așa a considerat potrivit”.

Președintele Klaus Iohannis are o dezbatere cu jurnaliști și politologi găzduită de Aula Bibliotecii Centrale Universitare și care are loc înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, care se desfășoară în perioada 22-24 noiembrie în diaspora și în 24 noiembrie în țară.

Partidul Național Liberal organizează marți dezbaterea președintelui Iohannis, cu analiști, politologi și jurnaliști. La eveniment participă: Ramona Avramescu, Clarice Dinu, Moise Guran, Ion M. Ioniţă, Cristian Leonte, Silviu Mănăstire, Cristian Pîrvulescu, Cristina Şincai și Radu Tudor.

Potrivit PNL, dezbaterea reprezintă o premieră pentru România, în contextul alegerilor prezidențiale, participanții care iau parte la dialog având posibilitatea să abordeze orice teme și orice subiecte pe care le consideră de interes pentru opinia publică.