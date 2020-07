Klaus Iohannis, în timpul negocierilor din Consiliul European: România acordă prioritate alocărilor substanțiale pentru coeziune și agricultură

România va prioritiza alocările substanțiale pentru politicile de coeziune și agricolă, precum și un pachet de recuperare puternic care să susțină o relansare economică sustenabilă, a scris președintele Klaus Iohannis, vineri, într-o postare pe Twitter.

Șeful statului a postat mesajul în cursul negocierilor care au debutat vineri la Bruxelles, în cadrul primului summit “în persoană” al liderilor europeni și care este consacrat tratativelor în vederea obținerii unui acord pentru fondul de redresare economică de 750 de miliarde de euro și pentru viitorul buget pe termen lung de 1.074 de miliarde de euro, diminuat cu 26 de miliarde în propunerea președintelui Consiliului European față de planul inițial al Comisiei Europene

“Un Consiliu European foarte special la Bruxelles pentru a discuta următorul cadrul financiar multianual și fondul de redresare după criza COVID-19. România acordă prioritate alocărilor substanțiale pentru politicile de coeziune și agricolă, precum și un pachet de recuperare puternic care să susțină o relansare economică sustenabilă“, a scris Iohannis, pe Twitter.

Very special #EUCO meeting in Brussels to discuss the next #MFF and the #COVID19 recovery fund. Romania will prioritize substantial funding for cohesion and agriculture policies, as well as a strong recovery package to support sustainable economic recovery. pic.twitter.com/gT8bxbUZmP

Între timp, după aproape opt ore de discuții în plenul summitului, președintele Consiliului European Charles Michel a decis suspendarea lucrărilor până la ora 21:00 (ora României), perioadă în care acesta va purta negocieri în format restrâns cu liderii europeni. Pe de altă parte, șeful Consiliului European

Following two rounds of thorough discussions at #EUCO on different issues related to #MFF and Recovery Fund @eucopresident calls for a BREAK until dinner at 8pm.

He will in the meantime organize consultations in smaller formats.

