Klaus Iohannis, în ultimul său discurs la ONU: România pledează pentru un Consiliu de Securitate al Națiunilor Unite extins, în care responsabilitatea este norma, nu excepția

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a lansat miercuri, în Consiliul de Securitate al ONU, un apel la un leadership orientat către pace în pofida îndreptării spre o nouă lume globală marcată de conflicte.

Aflat pentru ultima dată la ONU în calitate de șef al Consiliului European, Michel s-a adresat Consiliului de Securitate la o sesiune consacrată leadershipului pentru pace.

“O lume nouă se naște în afara acestor ferestre. O lume în care cea mai mare armă, cel mai ascuțit cuțit, cel mai rapid avion de război, cea mai grea bombă și cea mai puternică voce câștigă, iar cei pașnici pierd“, și-a început el discursul, amintind de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de conflictul din Orientul Mijlociu ca exemple în care lumea forței brute și a puterii brute fac ravagii.

A permanent seat on this Security Council is not a privilege. It is a responsibility.

A grave responsibility bestowed on only 5 nations — to be the guardians of world peace.

Today some of these members are not living up to their responsibility. #UNSC #UNGA79 pic.twitter.com/VCjQwfwcxt

— Charles Michel (@CharlesMichel) September 25, 2024