Klaus Iohannis, întâlnire cu Angela Merkel și ceilalți lideri PPE după ce premierul Bulgariei l-a propus pe Andrej Plenkovic la șefia Comisiei Europene

Compromisul pe care liderii europeni sunt așteptați să îl atingă la summitul reluat marți la Bruxelles ar putea să-l scoată din cărți pe Frans Timmermans, candidatul social-democrat asupra căruia șefii de stat sau de guvern au negociat duminică noaptea și luni dimineață, cu susținere din partea Angelei Merkel, lui Emmanuel Macron, liberalilor și social-democraților, dar și cu poziții împotrivă din partea celorlalți lideri PPE și a țărilor grupului de la Vișegrad.

Între timp, summitul va începe cu o nouă amânare, un anunț în acest sens fiind făcut de purtătorul de cuvânt al președintelui Consiliului European.

Sosind la summit, prim-ministrul Letoniei Krišjānis Kariņš, unul dintre liderii PPE care au respins ”pachetul de la Osaka”, a dat impresia că procesul ”Spitzenkandidat”, care îl favoriza pe Timmermans în contextul în care Manfred Weber nu este dorit, va fi eliminat din discuții.

”Abordarea de până acum nu ne-a adus rezultat. Cred că ceea ce trebuie să facem este să găsim o soluție. Avem nevoie de echilibru politic, geografic și de gen. Dacă vom îndeplini asta, cred că vom avea o decizie”, spus Kariņš.

În completare, potrivit Politico Europe, prim-ministrul bulgar Boiko Borisov a spus că l-a propus pentru șefia Comisiei Europene pe Andrej Plenkovic, prim-ministrul Croației și colegul său din PPE.

