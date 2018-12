Klaus Iohannis, întâlnire trilaterală la Bruxelles cu președintele Consiliului European și cu premierul Finlandei. România și Finlanda vor asigura, în 2019, președinția Consiliului UE

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, se întâlnește joi, în marja summitului șefilor de stat sau de guvern, în cadrul unei reuniuni trilaterale cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Finlandei Juha Sipila, liderii țărilor care vor deține următoarele două președinții rotative ale Consiliului UE pe parcursul anului 2019.

Întrevederea figurează pe programul public al Serviciului Audiovizual al Comisiei Europene, fără a fi menționate precizări suplimentare. Cu toate acestea, întrevederea trilaterală are loc în condițiile în care România și Finlanda vor asigura în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 președinția Consiliului Uniunii Europene, un an a cărei agendă europeană este marcată de Brexit, de negocierile pentru viitoarea programare bugetară multianuală, de impulsul strategic privind Viitorul Europei, dar și de tranziția politică spre noul Parlament European, ales în perioada președinției române, și spre noua Comisie Europeană, care își va prelua mandatul la 1 noiembrie 2019, în perioada președinției finlandeze.

De altfel, la Consiliul Afaceri Generale premergător summit-ului Consiliului European de joi și vineri, România, prin intermediul ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezentat în numele trio-ului de președinții ale Consiliului Uniunii Europene România-Finlanda-Croația programul comun de lucru al Consiliului pentru următoarele 18 luni.

Programul Trio-ului de Președinții România-Finlanda-Croația cuprinde o secțiune introductivă care definește cadrul de acțiune, misiunea și reperele de context ale celor trei Președinții. Secțiunile tematice ale documentului sunt construite în jurul structurii Agendei Strategice a Uniunii (Strategic Agenda for the Union in Times of Change, convenită în cadrul reuniunii Consiliului European din 27 iunie 2014), prezentând obiectivele comune, agreate de cele trei Președinții pentru perioada ianuarie 2019 – iunie 2020, pe următoarele cinci domenii prioritare: locuri de muncă, creștere economică și competitivitate; capacitarea și protejarea cetățenilor; politici privind energia și clima; libertate, securitate și justiție; întărirea rolului Uniunii Europene ca actor global”.

Programul Trio-ului de președinții este disponibil aici.