Klaus Iohannis, întâlniri cu omologii din Austria, Cehia și Slovenia. Președinții României și Austriei vor lucra la o soluție pozitivă pentru aderarea la Schengen

Preşedintele Klaus Iohannis a avut întâlniri bilaterale cu omologii din Cehia – Petr Pavel, Austria – Alexander Van der Bellen, şi Slovenia – Natasa Pirc Musar, și cu premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, în marja participării la summitul şefilor de stat şi de guvern din statele membre ale Consiliului Europei care s-a desfăşurat la Reykjavik, în Islanda.

“Schimb de opinii aprofundat cu preşedintele Cehiei, Petr Pavel, cu privire la relaţiile bilaterale excelente dintre România şi Cehia şi la coordonarea în cadrul UE şi al NATO privind sprijinirea Ucrainei şi cele mai eficiente modalităţi de a face faţă consecinţelor agresiunii ruseşti”, a scris şeful statului, miercuri, pe Twitter.

In-depth exchange of views with 🇨🇿 @prezidentpavel regarding the excellent 🇷🇴 – 🇨🇿 bilateral relations and coordination within EU🇪🇺 and #NATO on supporting Ukraine🇺🇦 and most effective ways to deal with the consequences of the Russian aggression. pic.twitter.com/h4ixKOLUDR — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 17, 2023

Discuţiile cu preşedintele Austriei au vizat relaţiile bilaterale şi aderarea României la spaţiul de liberă circulaţie Schengen.

“Vom continua să lucrăm împreună pentru o soluţie pozitivă în ceea ce priveşte aderarea României la Spaţiul Schengen, care să fie în beneficiul cetăţenilor ambelor ţări”, a scris preşedintele Iohannis pe Twitter.

I have continued my substantial dialogue with 🇦🇹President @vanderbellen on 🇷🇴-🇦🇹 bilateral relations. We will continue working together for a positive solution to Romania’s accession to the Schengen Area which is in the benefit of both countries’ citizens. pic.twitter.com/5OZdSzrwRr — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 17, 2023

Cu omologul sloven şeful statului a discutat despre colaborarea bilaterală dintre cele două ţări şi coordonarea în cadrul Uniunii Europene.

“Am discutat, de asemenea, despre principalele provocări cu care se confruntă regiunea noastră şi despre cooperarea în cadrul Iniţiativei celor Trei Mări în pregătirea summitului de la Bucureşti”, a mai scris Iohannis pe Twitter.

Delighted to meet President of Slovenia Nataša Pirc Musar @nmusar and exchange views on 🇷🇴🇸🇮 bilateral & 🇪🇺 coordination. We have also discussed the main challenges faced by our region&the cooperation within the Three Seas Initiative in the preparation of the Summit in Bucharest. pic.twitter.com/QJ52nDzZEe — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 17, 2023

Cu premierul Armeniei, șeful statului a avut o discuție “valoroasă” despre extinderea relațiilor dintre România și Armenia. “Am exprimat sprijinul României pentru relații mai puternice între UE și Armenia și am reiterat angajamentul României pentru misiunea UE din Armenia”, a scris Iohannis, pe Twitter.

Valuable discussion with PM @NikolPashinyan about further expanding the 🇷🇴🇦🇲relations&substantial exchange of views on the security situation in the #BlackSea & Southern Caucasus. I expressed RO support for stronger 🇪🇺🇦🇲 relations&reiterated 🇷🇴commitment to EU Mission in Armenia. pic.twitter.com/yo4jNLOM7R — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 17, 2023

Citiți și

Consiliul Europei: Klaus Iohannis a semnat participarea României, ca stat fondator, la înființarea Registrului de Daune cauzate de războiul Rusiei în Ucraina

Klaus Iohannis: Contextul politic din Europa este marcat de ascensiunea extremismului, populismului, xenofobiei și naționalismului nesănătos. Este esențial să le combatem

Preşedintele Klaus Iohannis a participat marţi şi miercuri, la Reykjavik, în Islanda, la summitul şefilor de stat şi de guvern din statele membre ale Consiliului Europei. Marți, în prima zi a summitului, șeful statului a coprezidat, alături de premierul Luxemburgului, Xavier Bettel, masa rotundă cu tema “Protejarea democraţiei în vremuri de încercare – riscuri, rezilienţă şi reangajare”.