Klaus Iohannis, invitatul special al lansării conferințelor grupului PPE din Parlamentul European privind viitorul Europei. Evenimentul va avea loc pe 2 iunie

Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a salutat vineri un moment istoric pentru Uniunea Europeană după ce toate statele membre ale Uniunii au ratificat decizia privind resursele proprii, necesară pentru a facilita finanțarea fondului de redresare Next Generation EU.

“Un moment istoric pentru Uniunea Europeană și un pas înainte pentru solidaritatea UE! Ne-am ridicat la provocarea unei crize fără precedent. Miliardele pot curge acum pentru a contribui la asigurarea redresării, cu priorități comune. Sunt mândru de rolul-cheie pe care Renew Europe l-a jucat în realizarea acestui lucru”, a scris Cioloș, pe Twitter, făcând trimitere la anunțul președintelui Consiliului European, Charles Michel.

💥A historic moment for 🇪🇺 & a leap forward for EU solidarity!

We have risen to the challenge of an unprecedented crisis. Billions can now flow to help secure recovery, with common priorities.🌏🏗

Proud of the key role @RenewEurope played in making this a reality 👏 https://t.co/4PDKDD3qB8

