Klaus Iohannis l-a decorat pe șeful forțelor NATO în Europa, încurajând “intensificarea cooperării la nivelul forțelor armate” ale României și SUA în cadrul Alianței

Grecia şi Turcia “au convenit să înceapă discuţii tehnice la NATO” cu obiectivul de a rezolva criza în care sunt implicate în Mediterana de Est, a anunţat joi seară secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, iar NATO a informat că vineri va avea loc o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic la nivelul celor 30 de ambasadori ai tuturor statelor aliate.

“După discuţiile mele cu liderii grec şi turc cei doi aliaţi au convenit să înceapă discuţii tehnice la NATO şi să stabilească mecanisme pentru detensionare militară în scopul de a reduce riscul de incidente şi accidente în Mediterana de Est”, a scris Stoltenberg pe Twitter.

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. https://t.co/Kc70MlNPzY

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 3, 2020