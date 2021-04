Klaus Iohannis, la conferința EUXGLOB: UE și SUA trebuie să construiască o coaliție de parteneri cu aceeași mentalitate. România sprijină propunerea lui Joe Biden pentru un summit al democrațiilor

Uniunea Europeană se simte încurajată de semnalele pozitive primite de la Washington în ce privește oferirea unui nou impuls relației transatlantice, în vreme ce România sprijină propunerea președintelui Joe Biden pentru organizarea unui summit al democrațiilor, a afirmat joi președintele Klaus Iohannis.

Șeful statului a transmis un mesaj prin intermediul consilierului prezidențial Leonard Orban în deschiderea primei ediții a Conferinței internaționale ,,Relațiile Externe ale Uniunii Europene și ordinea globală” (The European Union’s External Relations and the Global Order – EUXGLOB), organizată sub tema ,,Noile relații transatlantice și perspectivele ordinii globale’’, de către Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai, în parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în România și în colaborare cu think-tank-ul Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană.

“Cu o nouă administrație la Washington, factorii de decizie de pe ambele maluri ale Atlanticului lucrează în prezent cu sârguință la reînnoirea și consolidarea legăturii transatlantice“, a afirmat șeful statului, făcând trimitere la șansa comună a Uniunii Europene și a SUA de a lucra împreună, demonstrând solidaritate și reziliență în fața provocărilor.

În acest sens, președintele a subliniat că partenerii transatlantici trebuie să se gândească împreună la viitorul ordinii internaționale și să acționeze împreună pentru prezervarea ei și eficientizarea ei.

Invocând un proces de reflecție la nivel transatlantic, Klaus Iohannis a spus că demersul prin care NATO își va edifica un nou Concep Strategic, iar Uniunea Europeană va lansa Conferința privind viitorul Europei reprezintă o oportunitate pentru parteneriatul dintre Europa și Statele Unite.

“Un parteneriat transatlantic de încredere și solid este esențial în acest efort, dar și condiție prealabilă pentru succes”, a mai spus președintele, referindu-se la gestionarea provocărilor care amenință ordinea internațională bazată pe reguli, precum amenințările hibride, dar și la dosare comune de cooperare precum schimbările climatice, digitalizarea și noile tehnologii

Recunoscând că atât SUA, cât și UE, au interese nuanțate, Klaus Iohannis a arătat “că există suficient spațiu pentru a ajunge la o convergență a abordărilor strategice”, punând accentul pe multilateralism și consolidarea democrației în fața tendințelor autoritare.

Între aceste abordări, președintele a menționat reforma organismelor multilaterale precum Organizația Mondială a Sănătății și Organizația Mondială a Comerțului, relațiile acestora cu unii actori internaționali sau regionali, securitatea cibernetică, reziliența lanțurilor de aprovizionare, combaterea dezinformării.

“În competiția globală, Uniunea Europeană și Statele Unite trebuie să-și susțină valorile și principiile comune în fața actorilor provocatori”, a spus el, făcând apel ca “Uniunea Europeană și Statele Unite să construiască o coaliție cu parteneri cu aceeași mentalitate pentru a contribui la generarea unor soluții incluzive, integrate”.

Referindu-se la formate globale importante precum G7, G20, dar și la inițiativele europene și euro-atlantice ca Alianța pentru multilateralism și Comunitatea Democrațiilor, președintele a mai arătat că “România salută interesul reînnoit al Statelor Unite în această direcție și sprijină propunerea președintelui Biden pentru un summit al democrațiilor”.