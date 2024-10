Klaus Iohannis participă la Consiliul European: La propunerea României, liderii UE discută sprijinul pentru R. Moldova în contextul ingerințelor electorale ale Rusiei

Uniunea Europeană, prin vocile președinților Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen și Charles Michel, condamnă ”în cei mai fermi termeni” atacul cu rachete balistice lansat de Iran împotriva Israelului.

”Astfel de acțiuni amenință stabilitatea regională și escaladează tensiunile într-o situație deja extrem de volatilă. Îndemn toate părțile să protejeze viața civililor nevinovați. Uniunea Europeană continuă să facă apel la o încetare a focului la granița cu Libanul și în Gaza, precum și la eliberarea tuturor ostaticilor care sunt reținuți de aproape un an”, a transmis Ursula von der Leyen într-un comunicat al Comisiei Europene.

Președintele Consiliului European a avut o reacție pe platforma X, fostă Twitter.

I condemn in the strongest terms Iran’s attack against Israel; this is a threat to regional security.

The deadly escalatory spiral in the Middle East must stop now. A regional war is in no one’s interest.

The EU stands ready to support efforts to deescalate and protect…

