Klaus Iohannis, la finalul Consiliului European: România pune condiții pentru a accepta țintele climatice ambițioase. Mix-ul energetic trebuie să rămână “o competență națională”

Negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru relațiile post-Brexit, Michel Barnier, a declarat joi că va continua discuțiile intensive cu Regatul Unit în săptămânile ce vor urma pentru a ajunge la un acord și a precizat că UE este pregătită să poarte tratative ”până în ultima zi posibilă”, anunță Reuters, citat de Agerpres.

”Vrem să dăm acestor discuţii toate şansele de a fi încununate de succes pentru a obţine un acord”, a declarat oficialul european în cadrul unei conferinţe de presă după ce liderii UE au discutat joi despre impasul în ajungerea la un acord privind relaţia post-Brexit cu Regatul Unit.

Oficialul european a anunțat, în același timp, că dorește să călătorească luni la Londra pentru a avansa negocierile, punând astfel presiune pe Regatul Unit de a continua aceste discuții după ce șefii de stat sau de guvern nu au reușit să transmistă un mesaj tranșant.

Chiar dacă Barnier și-a arătat dorința de a ”intensifica” tratativele în următoarele zile, acest termen a fost deliberat îndepărtat din concluziile summitului Consiliului European. În schimb, UE-27 a lansat un apel la adresa Regatului Unit de a face ”pașii necesari” pentru a crește șansele obținerii unui acord.

Acest mesaj nu a fost primit cu entuziasm la Londra, negociatorul-șef al Marii Britanii pentru relații post-Brexit, David Frost, declarând într-o postare pe Twitter că este ”dezamăgit de concluziile summitului Consiliului European privind negocierile dintre Regatul Unit și UE. Surprins să observ că UE nu mai este angajată să lucreze <<intensiv>> la un viitor acord așa cum am stabilit cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la 3 octombrie”, a continuat oficialul britanic.

