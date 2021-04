Klaus Iohannis, la întâlnirea cu miniștrii de externe polonez și turc: România, Polonia și Turcia, îngrijorate de “desfășurarea neobișnuită de forțe militare în Crimeea ilegal ocupată și la frontiera de est a Ucrainei”

Schimbările climatice reprezintă o provocare și amenință securitatea globală, iar NATO trebuie să facă parte din răspuns. De la Sahel la Nordul îndepărtat, creșterea nivelului mării și condițiile meteorologice extreme sunt devastatoare pentru comunități, a anunțat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, informează Politico.

„Este important ca NATO să stabilească un standard de aur privind schimbările climatice și securitatea, iar apoi să ia măsuri pentru a îl aborda”, a punctat acesta.

Jens Stoltenberg a amintit că va participa la Summitul liderilor SUA privind schimbările climatice, la invitația președintelui Joe Biden și a secretarului apărării Lloyd Austin.

„Ca parte a agendei noastre NATO 2030 de pregătire a Alianței pentru provocările de azi și de mâine, aliații NATO au convenit în februarie o agenda ambițioasă privind clima și securitatea. Mă aștept ca liderii NATO să convină asupra unui plan de acțiune la Summitul NATO din acest an”, a scris el.

Climate change is a defining threat for our generation & a conflict multiplier. #NATO must set the gold standard on climate change & security. Read my @politico oped on our ambitious agenda. #EarthDay2021 #LeadersClimateSummit https://t.co/LgA6yPILai

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 22, 2021