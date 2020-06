Klaus Iohannis, la reuniunea UE – Parteneriatul Estic: România încurajează statele partenere să progreseze pe calea realizării aspirațiilor europene

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului Estic, desfăşurată prin sistem de videoconferinţă, context în care a reiterat în intervenţia sa angajamentul României pentru sprijinirea perspectivei europene a celor mai angajaţi parteneri estici, în acord cu progresele individuale.

De asemenea, şeful statului a exprimat susţinerea ţării noastre pentru o abordare mai ambiţioasă a Uniunii Europene în privinţa cooperării în domeniul securităţii, în măsură să răspundă intereselor legitime ale Uniunii şi statelor partenere din regiune.

“Preşedintele Klaus Iohannis a încurajat statele partenere să continue procesele de implementare a reformelor convenite împreună cu Uniunea Europeană, esenţiale pentru a mobiliza beneficii concrete în favoarea cetăţenilor şi, în funcţie de nivelul de ambiţie definit în relaţiile proprii cu Uniunea Europeană, pentru a progresa pe calea realizării aspiraţiilor lor europene”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale remis CaleaEuropeană.ro.

Romania continues to support EU’s strategic objective of building a stable, secure and prosperous #EasternNeighbourhood, as well as the long-term engagement of the EU in the region. #EasternPartnershipSummit pic.twitter.com/hIYrnajv3Y

