Klaus Iohannis, la sosirea la Consiliul European: Sunt foarte hotărât să mă bat pentru interesul României. Avem nevoie de bani europeni pentru spitale, școli și infrastructură

Președintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, la sosirea la un summit european crucial consacrat negocierilor pentru relansarea Europei că România dorește să obțină mai mulți bani pentru politicile tradiționale, coeziune și agricultură, precum și sume consistente din fondul de redresare, în contextul în care liderii UE negociază un pachet de peste 1.800 de miliarde de euro.

“Dorim să negociem două teme mari, grele, în legătură cu banii europeni. Este vorba, în primul rând, de Bugetul Multianual și aici pentru România sunt două chestiuni foarte importante. Noi ținem neapărat să avem o sumă suficient de mare pe coeziune și o sumă suficient de mare pe politică agricolă. Noi avem nevoie de acești bani, avem planuri mari, avem nevoie de bani europeni pentru spitale, pentru școli, pentru autostrăzi, pentru căi ferate și multe alte programe care pot fi acoperite din aceste sume. Evident, pentru agricultură, dorim să folosim sume cât se poate de consistente pentru a moderniza agricultura românească și pentru a obține, sigur, rezultate bune”, a spus Iohannis, în cadrul unor declarații de presă la primul summit “în persoană” între liderii UE de la declanșarea pandemiei.

Șeful statului a spus că România contează și banii care vor putea fi folosiți din pachetul destinat revigorării economice după criza cauzată de COVID-19.

“Noi dorim să obținem sume consistente. Aici avem, pe de-o parte, bani care se dau sub formă de împrumuturi, dar o parte, sperăm și mai mare, vor fi bani care nu trebuie returnați. Sunt așa-numite granturi, bani pe care îi vom folosi pentru revigorarea economică, și pentru firme, și pentru modernizări, pentru digitalizare – de asemenea, sperăm, pentru modernizarea întregului sistem educațional, pentru fondul social, și multe altele”, a precizat el.

Klaus Iohannis a mai subliniat că este “foarte hotărât să mă bat pentru interesul României, în așa fel încât să obținem un rezultat consistent”.

“Întreaga echipă care mă însoțește – și întreaga echipă și de la Reprezentanță, și cei din ministere – au pregătit materiale suficiente. Sunt relativ optimist că, în final, pentru România sumele vor fi rezonabile, vor fi consistente, dar dacă m-ați întreba dacă vom finaliza discuțiile astăzi și mâine, cred că nimeni nu poate să răspundă”, și-a manifestat șeful statului prudența.

El a mai precizat că finalizarea negocierilor în cadrul acestei reuniuni reprezintă “un scenariu optimist” și că la nivelul Consiliului European “părerile încă sunt împărțite”.

“Se știe că nu toată lumea este încă convinsă că propunerea care este pe masă e cea mai bună. Mă aștept, deci, la negocieri destul de complicate. Este chiar posibil să trebuiască, după un timp, să revenim, să finalizăm aceste negocieri. Important este de știut: sunt bani mulți pe care îi discutăm și pentru România este o șansă mare să obținem o finanțare consistentă pentru următorii ani, cu care vom reuși, cu siguranță, să rezolvăm foarte multe dintre problemele de la noi de acasă”, a conchis Iohannis.

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se reunesc vineri și sâmbătă, la Bruxelles, într-un summit considerat crucial, însă fără certitudinea obținerii unui consens privind planul de relansare economică europeană. Klaus Iohannis, Angela Merkel, Emmanuel Macron și ceilalți 24 de șefi de stat sau de guvern se întrunesc “în persoană” pentru prima dată de la izbucnirea pandemiei COVID-19, în condiții speciale și extraordinare, pentru a negocia și, eventual, a decide asupra unui plan de recuperare de aproximativ 1.800 de miliarde de euro, alcătuit din fondul de redresare de 750 de miliarde de euro și din Cadrul Financiar Multianual de 1.074 de miliarde de euro.

Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, președintele Klaus Iohannis a precizat că ”va reafirma obiectivul major al țării noastre, respectiv obținerea unor alocări cât mai importante pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, în măsură să asigure îndeplinirea principalelor obiective de dezvoltare ale țării”.

De altfel, șeful statului a afirmat și miercuri, într-o declarație de presă, că se va lupta “împreună cu toată echipa României”, precizând că este foarte important ca țara noastră “să obțină o sumă cât mai consistentă pentru revigorarea economiei”.

Anterior, șeful statului a purtat discuții în regim de videoconferință cu șeful Consiliului European, Charles Michel, prezentându-i acestuia liniile de negociere ale României. În ce privește viitorul buget al UE pentru perioada 2021-2027, șeful statului a solicitat “flexibilitate sporită” și o creștere a transferurilor între fondurile politicii de coeziune, precum și alocări suplimentare pentru România în domeniul politicii agricole comune și apropierea nivelului plăților directe pentru fermieri români de sumele alocate pentru fermerii din Europa de Vest. Referitor la planul de redresare economică, alcătuit din subvenții și credite, Klaus Iohannis a solicitat o pondere mai mare a granturilor “comparativ cu cea de împrumuturi în totalul sumelor alocate” și s-a pronunțat pentru asigurarea unei perioade de rambursare de 30 de ani pentru fondurile alocate pentru redresarea economică a UE.

De altfel, într-o convorbire anterioară cu Charles Michel, înaintea videoconferinței liderilor UE din 19 iunie, președintele Klaus Iohannis a transmis că negociază ca România să beneficieze de mai mulți bani din bugetul UE 2021-2027 decât cele aproximativ 45 de miliarde de euro care i-au fost alocate pentru perioada 2014-2020.

Din planul “noii generații UE” de 750 de miliarde de euro prezentat de președintele Comisiei Europene, România ar urma să primească până la 33 de miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi. Conform estimărilor, între 19,62 și 21 de miliarde de euro vor fi acordate țării noastre sub formă de granturi, iar între 11,58 – 12 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Această finanțare de peste 30 de miliarde de euro se adaugă alocărilor bugetare pe care România le va primi la nivelul Cadrului Financiar Multianual pentru următorii șapte ani.

De asemenea, un document al Comisiei Europene arată că România va putea primi o finanțare de până la 4,44 miliarde de euro din cadrul Fondului pentru o tranziție justă de până 40 de miliarde de euro lansat de Comisia Europeană ca parte a planului său de recuperare economică de 750 de miliarde de euro. Cu o finanțare de până la 4,44 miliarde de euro, România va putea beneficia de a treia cea mai mare alocare propusă de Comisia Europeană, după Polonia (8 miliarde de euro) și Germania (5,15 miliarde de euro).