Klaus Iohannis, la sosirea la Summitul de la Sibiu: Vă promit că peste puțin timp România va fi și în Schengen și va scăpa și de MCV

România va intra “peste puţin timp” în Spaţiul Schengen şi va scăpa şi de Mecanismul de Cooperare şi Verificare, a declarat joi, la Sibiu, preşedintele Klaus Iohannis.

“Vedeți, am muncit enorm de mult și această chestiune, Schengen, am pus-o în discuție de nenumărate ori, și fiți siguri că și astăzi voi discuta cu liderii europeni despre Schengen. Însă,vedeți că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum ne imaginăm. Avem politicieni care, din păcate, au arătat Europei că nu avem numai o față frumoasă. Avem și politicieni care atacă justiția, din păcate, avem politicieni care, din păcate, atacă chiar și instituțiile europene, și în aceste condiții, din păcate, în loc să mergem mai departe, să fim acceptați cu totul și inclusiv în Spațiul Schengen, au apărut acele discuții despre statul de drept din România, discuții care, evident, au fost antamate de politicienii noștri, care vor altceva decât binele României”, a afirmat şeful statului, în Piaţa Mare, înainte de începerea Summitului informal al şefilor de stat sau de guvern din UE.



Declarația integrală a șefului statului este disponibilă aici.

El a subliniat că românii îşi doresc să fie europeni.

“Românii își doresc să fie europeni și vă promit că vom rămâne și pot să vă promit că peste puțin timp, probabil nu astăzi, dar peste puțin timp, vom fi și în Schengen, și vom scăpa și de MCV”, a completat Klaus Iohannis.

Astăzi, de Ziua Europei, Sibiul este capitala politică unde se desenează viitorul Uniunii Europene. Pentru prima dată de la declarația lui Robert Schuman din 9 mai 1950, președintele Klaus Iohannis găzduiește joi, la Sibiu, întâiul summit din istorie organizat de Ziua Europei, unde liderii europeni vor adopta o Declarație cu privire la viitorul Uniunii Europene în care își vor reafirma încrederea în viitor, într-o uniune mai puternică şi mai unită, într-un context plin de provocări.

”În ziua de 9 Mai, Ziua Europei, România va fi, cum am arătat, centrul procesului de reflecție asupra viitorului Uniunii Europene, un moment simbolic important în istoria construcției europene, în care să ne amintim de beneficiile procesului de integrare europeană şi să pregătim prioritățile noastre strategice viitoare. Mâine Europa va fi în România! Mâine Europa se va desena de aici, din România, de la Sibiu!”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, miercuri, la activitățile din marja Summitului din 9 mai – Conferința Internațională ”Future of Europe. Perspectives on Contemporary Developments” și dialogul cu cetățenii la care a participat alături de Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene.

La 9 mai, la Summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană vor mai participa președintele Consiliului European, Donald Tusk, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. De asemenea, președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va participa la prima parte a acestui eveniment.

Reuniunea este găzduită de România, statul care deține în prezent Președinția Consiliului UE. Statul membru UE care deține Președinția Consiliului UE poate organiza o reuniune informală a Consiliului European.