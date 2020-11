Klaus Iohannis, la videoconferința liderilor UE privind COVID-19: O comunicare publică eficientă privind vaccinarea este importantă pentru a combate dezinformarea

Preşedintele Klaus Iohannis a participat joi la reuniunea membrilor Consiliului European, în format de videoconferință, dedicată aspectelor legate de gestionarea pandemiei de COVID-19, în cadrul căreia șeful statului a evidențiat faptul că întărirea coordonării statelor membre este prioritară, în contextul în care răspândirea virusului la nivelul UE este în continuare îngrijorătoare, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Videoconferința a fost convocată de către preşedintele Consiliului European, Charles Michel, fiind cea de-a doua reuniune pe această temă, după cea organizată la data de 29 octombrie 2020.

Liderii statelor membre UE au abordat aspecte legate de gestionarea curentă a crizei sanitare generate de pandemia de COVID-19, în principal cu privire la testare, vaccinuri și măsuri luate la nivel național.

“Am subliniat că o comunicare publică eficientă privind vaccinarea este importantă pentru a combate dezinformarea referitoare la COVID-19“, a spus șeful statului, într-o postare pe Twitter.

#EUCO videoconference today to discuss mutual recognition of tests and coordinated vaccine strategies. I stressed that an efficient public communication on vaccination is important in order to combat vaccine indecision and counter #COVID19 misinformation. pic.twitter.com/tLz1n05kUW

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 19, 2020