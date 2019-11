Klaus Iohannis: ”Legislația pe care am solicitat-o imperativ a înlesnit votul în diaspora. Am avut un record de participare și le mulțumesc românilor”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, referindu-se la invitaţia la dezbateri lansată de liderul PSD, Viorica Dăncilă, că social-democraţii încearcă să atragă atenţia cu tot felul de manevre, subliniind că el se va concentra pe întâlnirile cu alegătorii în campania electorală pentru turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.

“Încearcă PSD să atragă atenţia prin tot felul de manevre. Pot să vă spun de pe acum – urmează să discut şi cu colegele şi cu colegii în şedinţa de campanie – că eu mă voi concentra pe întâlnirile cu alegătorii în campania pentru turul doi“, a spus Iohannis, la sediul central al PNL, potrivit Agerpres.



El a arătat că în şedinţa de campanie de la sediul PNL se fac analize cu privire la primul tur al alegerilor prezidenţiale și a salutat prezența la vot din diaspora, una record, precizând că aceasta a fost facilitată de legislația implementată.

”Noua legislație privind votul în diaspora, pe care am solicitat-o imperativ după referendumul reușit din mai, a fost foarte importantă. Legislația a ordonat și a înlesnit votul din diaspora. Am avut un record de participare și nu s-a mai stat la coadă. Le mulțumesc românilor penru participarea masivă. Acum că am aflat cum au votat le mulțumesc și personal”, a spus președintele.

”A doua chestiune e legată de PSD. Încearcă tot felul de manevre și vreau cu această ocazie să cer românilor maximă vigilență când este vorba de PSD. Nu înseamnă să ne temem, înseamnă să fim foarte atenți și să mergem la vot. Ar fi foarte, foarte păcat să repetăm greșeala din decembrie 2016, când prin absenteismul românilor a fost adus la putere PSD și am avut nevoie de aproape trei ani până când i-am înlăturat, după ce PSD a arătat că una a promis și alta a făcut. A vrut să subjuge statul român”, a adăugat Iohannis.

Întrebat despre rezultatul obținut în primul tur, el a răspuns că ”rezultatul este unul conform așteptărilor, sunt foarte mulțumit”.

”Se pare că (tinerii, n.red.) cel mai mult m-au votat pe mine, mă bucură tare, voi continua campania și voi mai atrage tinerii la vot”, a mai spus președintele.

Citiți și Alegeri prezidențiale 2019/ Rezultate oficiale aproape finale: Klaus Iohannis, avans de 15% și peste 1 milion de voturi față de contracandidata sa Viorica Dăncilă

Președintele Klaus Iohannis a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale și urmează să se confrunte în turul al doilea cu Viorica Dăncilă, candidatul PSD și fost premier al României. La scrutinul prezidențial au votat în total peste 9,3 milioane de alegători, cetățenii români din străinătate având la dispoziție, în premieră, trei zile pentru a vota.

De altfel, prezența la urne a consemnat un paradox: cu 675.348 de voturi în diaspora a fost înregistrată cea mai mare prezență din istorie peste hotare, în timp ce la nivel național, prezența de 47,66% este cea mai scăzută de până acum la un scrutin prezidențial.