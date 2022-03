Klaus Iohannis: Lucrăm cu Comisia Europeană pentru operaționalizarea cât mai rapidă în România a hub-ului umanitar internațional în ajutorul Ucrainei

România va depune toate eforturile posibile pentru a acorda ajutor oricărui refugiat din calea războiului din Ucraina și va accesa fondurile fondurile disponibile la nivel european pentru a gestiona cât mai bine fluxul masiv de refugiați din Ucraina, a afirmat joi președintele Klaus Iohannis, în urma unei întrevederi pe care a avut-o la București cu președinta Comisiei Europene.

“În ceea ce privește situația refugiaților de la frontiere, Președinta Comisiei Europene știe că România va depune toate eforturile posibile pentru a acorda ajutor oricărui refugiat din calea războiului din Ucraina. România intenționează să acceseze în perioada următoare fondurile disponibile la nivel european pentru a gestiona cât mai bine fluxul masiv de refugiați din Ucraina, respectiv Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru gestionarea frontierelor și viză. De asemenea, ne vom coordona și cu celelalte state membre ale Uniunii Europene și cu alți parteneri și organizații internaționale”, a spus Iohannis, în cadrul unor declarații de presă susținute la Palatul Cotroceni alături de von der Leyen și în care a cerut ca dependența UE de gazul rusesc să fie terminată și a anunțat că Bucureștiul lucrează cu Comisia Europeană pentru operaționalizarea cât mai rapidă în România a hub-ului umanitar internațional în ajutorul Ucrainei.

“Ne aflăm într-o situație fără precedent, generată de agresiunea armată nejustificată, ilegală și neprovocată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, în care nu numai securitatea Ucrainei, dar și cea transatlantică este puternic amenințată“, a punctat președintele.

Șefa executivului european a sosit miercuri seară în România pentru a discuta cu președintele Klaus Iohannis despre situația din Ucraina și despre sprijinul Europei pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina, prilej cu care s-a întâlnit și cu prim-ministrul Nicolae Ciucă și a elogiat joi, la București, solidaritatea pe care România și cetățenii o demonstrează față de Ucraina și refugiații care fug din calea războiului.

“Dragă Klaus Iohannis, solidaritatea României față de Ucraina și față de victimele războiului oferă o lumină în aceste momente întunecate. Primind cu căldură refugiații și oferindu-le adăpost, dați un exemplu emoționant lumii”, a scris von der Leyen, pe Twitter, după ce a fost primită de președintele Iohannis.

“Ne vom aminti întotdeauna de determinarea și curajul oamenilor din Ucraina. Ei sunt o sursă de inspirație pentru noi toți. De asemenea, nu vom uita niciodată solidaritatea României și a celorlalte țări ale UE care îi primesc pe cei care au nevoie de protecție. Mulțumesc România”, a spus von der Leyen.

We will always remember the determination and bravery of the people in Ukraine.

They are an inspiration to us all.

And likewise, we will never forget the solidarity of Romania and of the other EU countries welcoming those in need of protection.

Mulţumesc România! pic.twitter.com/BM0O3F4jfi

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 3, 2022