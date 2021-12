Klaus Iohannis: Lupta împotriva discriminării și asigurarea unui trai decent pentru persoanele cu dizabilități trebuie să constituie o prioritate pentru statul român

România a evacuat joi, din Maroc, un număr 122 de cetățeni români și 62 de cetățeni din diferite țări ale Uniunii Europene, a anunțat ministrul de externe Bogdan Aurescu. “În vremuri de criză, solidaritatea este cheia“, a subliniat șeful diplomației române într-o postare pe Twitter.

Mesajul său, însoțit de un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, arată că lista de pasageri îmbarcați la bordul aeronavei, elaborată ca urmare a demersurilor active ale MAE, prin Ambasada României de la Rabat, inclusiv pe baza solicitărilor de asistență consulară primite din partea misiunilor diplomatice ale altor state membre UE acreditate în Maroc, a cuprins 184 de persoane, după cum urmează: 122 de cetățeni români și 62 cetățeni europeni (4 cetățeni bulgari, 15 cetățeni croați, 2 cetățeni greci, 22 cetățeni polonezi, 12 cetățeni ungari, 2 cetățeni lituanieni, 4 cetățeni sloveni și un cetățean austriac).

Cei 62 de cetățeni europeni blocați temporar în Maroc în urma anulării unor curse aeriene. Aeronava TAROM a aterizat la București la ora 19.30.

In times of crisis solidarity is🔑. RO evacuated 2day 122 own citizens from Morocco w/a 🇷🇴flight,together w/62🇪🇺citizens: 4🇧🇬, 15🇭🇷, 2🇬🇷, 22🇵🇱, 12🇭🇺, 2🇱🇹, 1🇦🇹 &4🇸🇮 @SvetlanStoev @grlicradman @NikosDendias @RauZbigniew @GLandsbergis @LinhartBMEIA @AnzeLog #Szijjarto @JosepBorrellF pic.twitter.com/VaAMKHIPWg

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) December 2, 2021