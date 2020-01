Klaus Iohannis merge în Israel. Șeful statului participă alături de 40 de lideri mondiali la Forumul Mondial al Holocaustului

Corespondență din Bruxelles

Atacul Iranului cu rachete asupra a două baze militare americane din Irak “ar putea duce la deteriorarea gravă a situaţiei de securitate din regiune”, a avertizat miercuri șeful diplomației române Bogdan Aurescu, într-o declarație de presă, precum și Ministerul Afacerilor Externe într-0 postare pe Twitter.

”MAE a urmărit cu foarte multă atenție evoluțiile îngrijorătoare din Orientul Mijlociu. După atacul asupra ambasadei americane din Bagdad, România și-a exprimat ferm condamnarea sa față de această evoluție. De asemenea, și-a exprimat îngrijorarea profundă față de evoluțiile care au urmat acestui atac și măsurilor cu caracter preventiv și de protecție pe care Statele Unite le-au luat ulterior. De atunci, am constatat o serie de alte evoluții îngrijorătoare și o escaladare a tensiunilor și mă refer aici la promisiuni de retaliere directe sau prin proxies. (…) Am constatat o declarație a Iranului. În acest context, atacurile cu rachete ale Iranului asupra bazelor din Irak care găzduiesc militarii americani și militarii Coaliției anti-Daesh nu contribuie în niciun caz și în niciun fel la reducerea tensiunilor în Irak și în regiune și pot conduce la o deteriorare suplimentară și severă a situației de securitate din Irak și din vecinătate. Prin urmare, România reiterează ferm apelul său la descaladare”, a spus Aurescu, într-o declarație de presă făcută la Bruxelles, acolo unde se află alături de prim-ministrul Ludovic Orban în vizita pe care acesta o efectuează la instituțiile UE și la NATO.

“Atacurile cu rachetă ale Iranului asupra bazelor militare americane din Irak nu contribuie sub nicio formă la dezamorsarea tensiunilor şi ar putea duce la deteriorarea gravă a situaţiei de securitate din regiune. România repetă apelul său ferm la reducerea tensiunii”, este mesajul MAE pe platforma online.

The missile attacks by Iran against bases in Iraq hosting US military in no way contribute to diffusing the tensions and may result in the further severe deterioration of the security situation in the region. RO reiterates its firm appeal for de-escalation.

— MFA Romania (@MAERomania) January 8, 2020