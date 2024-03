Klaus Iohannis merge la Consiliul European: România rămâne “susținător ferm al Ucrainei” și va participa la efortul UE de consolidare a industriei europene de apărare

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a transmis vineri un mesaj de felicitare ironic dictatorului rus Vladimir Putin, care nu are niciun oponent veritabil la alegerile prezidențiale din Rusia din aceste zile, îndreptându-se spre un nou mandat de șase ani.

“Doresc să îl felicit pe Vladimir Putin pentru victoria zdrobitoare în alegerile care încep astăzi. Fără opoziție, fără libertate, nici o alegere”, a scris Michel, pe X.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.

No opposition.

No freedom.

No choice.

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 15, 2024