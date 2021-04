Klaus Iohannis, mesaj de condoleanțe după decesul prințului Philip: România este alături de Familia Regală a Marii Britanii și de poporul britanic

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite condoleanțe Familiei Regale și poporului britanic pentru moartea Prințului Philip.

„Mă întristează să aud de mortea Alteței Sale Regale, prințul Philip. Aș dori să transmit sincere condoleanțe Majestății Sale Regina, Familei Regală și poporului Regatului Unit în această zi foarte tristă”, a scris von der Leyen, într-o postare pe Twitter.

I am saddened to hear of the passing of His Royal Highness Prince Philip.

I would like to extend my sincere sympathy to Her Majesty The Queen, the Royal Family and the people of the United Kingdom on this very sad day.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2021