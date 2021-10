Klaus Iohannis, mesaj de la Aachen către omologii săi din UE: Garanția pentru securitatea europeană o reprezintă NATO, iar relația Europa – SUA este “esența sistemelor democratice”

Corespondență din Aachen – Dan Cărbunaru și Robert Lupițu

Dublarea sistemelor NATO cu sisteme ale Uniunii Europene ar fi greșeală, NATO fiind cea mai puternică alianță militară care a existat vreodată, iar relația dintre Europa și SUA “esența sistemelor democratice” a declarat vineri președintele Klaus Iohannis, la Aachen, unde a participat la Forumul European Carol cel Mare, un eveniment tradițional organizat în marja decernării premiului Carol cel Mare, distincție pe care șeful statului o va primi sâmbătă, într-o ceremonie specială.

“Garanția pentru securitatea europeană o reprezintă NATO. Indiferent dacă ne place sau nu, este pur și simplu adevărul (…) După părerea mea, ar fi o mare greșeală să dublăm sistemele NATO cu sisteme ale Uniunii Europene, deoarece nimeni nu ar ști cine este la comandă și cine este responsabil să rezolve o problemă sau alta. Este o problemă care ține de lanțul ierarhic de comandă și, dacă dorim să avem un sistem care să nu fie în pericol să dea rateuri, atunci lanțul ierarhic de comandă trebuie să fie simplu și clar”, a spus președintele.

El a răspuns astfel unei întrebări pe care a primit-o din partea fostului să omolog bulgar, Rosen Plevneliev, prezent la lucrările Forumului, insistând că “nu are absolut nicio logică să dublăm structurile NATO”.

“Pe de altă parte, aud pe mulți dintre colegii mei șefi de stat și de guvern vorbind despre ce ar trebui să facem în cadrul Uniunii Europene. Noi putem face multe, însă nu trebuie să uităm că NATO este cea mai puternică alianță militară care a existat vreodată. Este o alianță pentru pace. NATO nu a fost construită pentru a purta războaie, a fost construită pentru a menține pacea. Este foarte puternică și poate rămâne puternică doar dacă toată lumea își dorește asta și toată lumea își îndeplinește rolul, inclusiv prin investirea fondurilor care trebuie investite. În acest moment, dacă adunăm toate cheltuielile NATO pe apărare, dacă adunăm toate fondurile pe care toți le investim în securitate, țările din Uniunea Europeană care sunt membre NATO cheltuie împreună mai puțin de 20% din cheltuielile totale NATO. Asta ne oferă o imagine asupra puterii relative pe care Uniunea Europeană o are în relație cu NATO. Din punctul meu de vedere, nu are absolut nicio logică să dublăm structurile NATO. Dincolo de faptul că nu am avea niciodată banii necesari pentru a face asta, nu are sens, pentru că noi suntem NATO! NATO este și Uniunea Europeană și ne apără securitatea”, a explicat Iohannis, în detaliu.

Șeful statului a conchis, întărind ideea că “baza democrației noastre este legătura transatlantică, legătura dintre Europa și Statele Unite ale Americii”, descriind-o “nu doar o legătură comercială, nu doar o legătură de securitate sau militară, ci esența sistemelor democratice“.

Discursul integral al președintelui este disponibil aici.

Președintele Klaus Iohannis va fi laureat sâmbătă, la Aachen, cu Premiul “Carol cel Mare” pentru contribuția adusă la unitatea europeană.

Șeful statului se alătură astfel unor importanți lideri din Europa Centrală și de Est care au primit acest premiu, precum Vaclav Havel sau Donald Tusk. Premiul, ce poartă numele împăratului fondator al Imperiului Carolingian supranumit “Părintele Europei”, este cea mai importantă distincție acordată vreodată unui om politic român.