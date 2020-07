Klaus Iohannis, mesaj de la Consiliul European: Negocierile s-au mișcat rezonabil pentru România, însă până când nu s-a negociat tot, nu s-a negociat nimic

Președintele francez Emmanuel Macron a reafirmat duminică unitatea franco-germană înaintea celei de-a treia zi de negocieri între liderii europeni privind planul de relansare a Uniunii Europene post-COVID-19 și bugetul pe termen lung, tratative care se mențin complicate și care nu întrevăd certitudinea obținerii unui acord.

Sosind la summit după Angela Merkel, Macron a semnalat că unitatea sa cu cancelarul german în privința unui “plan de recuperare fără precedent, la nivelul crizei prin care trecem, în culmea provocărilor pentru ocuparea forței de muncă, pentru climă, pentru suveranitatea noastră și pentru valorile Europei”.

De asemenea, într-o scurtă declarație de presă, Macron a mai spus că printre principalele impedimente în calea unui acord se află și problema statului de drept.

El a spus că în pofida “dezacordurilor și a sensibilităților diferite” privind volumul fondului de recuperare și alte probleme, “trebuie să găsim compromisurile corecte în următoarele ore”, a spus el.

“Cred că este încă posibil. Dar aceste compromisuri, și o spun foarte clar, nu se vor face în detrimentul ambiției europene”, a adăugat el.

În ceea ce privește statul de drept, Macron a spus că a existat un “consens larg pentru a spune că nu trebuie să renunțăm”, în contextul în care există presiune puternică din partea Ungariei asupra acestei probleme.

Referitor guvernanța fondului de recuperare, liderul de la Elysee a indicat că “trebuie să finalizăm discuția”, având în vedere că prim-ministrul olandez Mark Rutte solicită cu obstinație ca guvernanța fondului de redresare să stipuleze că subvențiile acordate statelor afectate de criză să fie aprobate în unanimitate de statele membre.

Atât Emmanuel Macron, cât și Angela Merkel au sosit primii la summit pentru a purta noi discuții în format restrâns cu președintele Consiliului European, Charles Michel. De altfel, sâmbătă noaptea, după întreruperea lucrărilor summitului, cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron au intrat în reuniuni cu liderii celor statelor frugale – Austria, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia -, alături de președinții Consiliului European și Comisiei Europene.

Welcome to day 3 of #EUCO on #MFF and Recovery Fund@eucopresident started meeting just now with Chancellor Merkel @RegSprecher and president @EmmanuelMacron and @vonderleyen pic.twitter.com/uPfWfQAO5U

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 19, 2020