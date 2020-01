Klaus Iohannis, mesaj din Germania către țările UE: România este încă în așteptarea unei binemeritate decizii de aderare la spațiul Schengen

Președintele Klaus Iohannis a insistat marți, cu ocazia unui discurs susținut la reuniunea anuală a grupului Uniunii Creștin-Sociale din Bavaria în Parlamentul german, că Uniunea Europeană trebuie să devină mai puternică, mai coezivă, mai unită și că România se va implica pentru acest obiectiv. Șeful statului a evidențiat, în discursul său, rezultatele obținute de România în cadrul primei sale președinții la Consiliul UE, punctând că ”Declarația Summitului de la Sibiu reprezintă o moștenire importantă construită pe durata Președinției României la Consiliul Uniunii Europene şi o fundație pentru ceea ce avem astăzi de făcut”.

”Pledez ferm pentru unitate, coeziune, solidaritate şi pentru calea europeană comună în eforturile de consolidare a proiectului european. În viziunea României, obiectivele majore către care trebuie să orientate acțiunile noastre comune la nivel european continuă să vizeze, în linie şi cu angajamentele asumate la Summitul de la Sibiu: o Europă unită, fără diviziuni între Est-Vest, Nord-Sud; o Europă care aduce statelor membre mai multă convergență și egalitate, care generează rezultate mai tangibile pentru cetățeni. Susținem, totodată, o Uniune care menține ușile deschise pentru primirea de noi membri, atunci când aceștia fac progresele necesare pentru a se alătura Uniunii”, a spus Iohannis, în discursul său, dând asigurări că țara noastră se va implica în conturarea viitoarelor politici ale UE având în vedere că Uniunea a pășit într-un nou cicli politic și legislativ.

În egală măsură, președintele a evidențiat obiectivele României în ce privește adoptarea unui Cadru Financiar Multianual cu alocări substanțiale pentru politicile de coeziune și agricolă comună, a vorbit despre o ”binemeritată decizie” pe care România o așteaptă în privința aderării la Schengen, a pledat pentru complementaritate cu NATO în eforturile din direcția apărării europene și a manifestat suținerea României pentru extinderea Uniunii Europene.

”Promovarea creșterii economice incluzive și sustenabile prin adoptarea unui buget european adaptat ambițiilor Uniunii, cu alocări substanțiale pentru politicile tradiționale ale Uniunii Europene (Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună), dar care să ofere, în același timp, un răspuns adecvat noilor provocări la nivelul Uniunii. Am spus în nenumărate rânduri și vreau să reiterez și astăzi: dacă dorim să fim consecvenți cu ambițiile noastre politice, dacă dorim să ducem la îndeplinire tot ceea ce ne-am propus, trebuie să avem curajul de a ne asuma un buget ambițios”, a mai afirmat președintele, cunoscut pentru obiectivul său ca viitorul buget european să nu sufere ajustări în ce privește politicile de coeziune și agricultură.

În discursul său, Klaus Iohannis a menționat și tema libertății de circulație în UE pentru a exprima dezamăgirea și nemulțumirea privind negocierile asupra pachetului privind transportul rutier în Uniunea Europeană și referitor la aderarea României la Schengen.

”Unele dintre prevederile în curs de adoptare nu doar că afectează libertățile fundamentale de circulație a persoanelor și de furnizare de servicii în Uniunea Europeană, dar subminează și capacitatea statelor membre de a atinge obiectivele climatice asumate. Sunt soluții care afectează politicile europene şi care pun sub semnul întrebării integritatea Pieței Interne a Uniunii. S-au făcut eforturi deosebite în plan european în ultimii ani pentru a pune în practică măsuri și instrumente noi care să ne garanteze o mai bună protecție a frontierelor externe ale Uniunii și implicit a securității interne a Uniunii. Este foarte important ca aceste noi instrumente să fie implementate eficient în anii care vin, pentru întărirea siguranței și securității tuturor cetățenilor europeni. România este parte a acestor mecanisme și instrumente și va face tot ce este posibil pentru a contribui la asigurarea funcționalității complete a zonei de liberă circulație”, a spus Iohannis, referindu-se la pachetul de mobilitate, aflat în negocieri legislative între Parlamentul European și Consiliul UE.

”În același timp, trebuie să reamintesc faptul că România este încă în așteptarea unei binemeritate decizii de aderare la spațiul Schengen, fără de care nu putem vorbi de o funcționalitate deplină a zonei de liberă circulație. Această decizie trebuie să facă parte din acțiunile noastre în perioada următoare”, a subliniat președintele.

Alocuțiunea integrală a lui Klaus Iohannis este disponibilă aici.

Anterior, vorbind în cadrul unei conferințe comune de presă cu președintele grupului parlamentar al CSU, Alexander Dobrindt, Iohannis a punctat că în discursul său va ”insista pe anumite chestiuni care sunt importante”.

”Pentru România, Uniunea Europeană trebuie să devină mai puternică, mai coezivă, mai unită, și pentru asta ne vom implica. Pe de altă parte, sunt teme foarte concrete care trebuie abordate, fiindcă ele sunt acum de actualitate, cum este Cadrul Financiar Multianual, cum este, încă, Brexit, cum este politica de migrație. Toate aceste chestiuni reprezintă priorități pentru noi și sunt foarte hotărât – și Guvernul României este foarte hotărât să se implice total pentru a găsi, împreună cu ceilalți din Uniunea Europeană, soluții la aceste probleme”.

Președintele Klaus Iohannis efectuează, marți, în landul german Bavaria, prima sa vizită externă din acest an și de la preluarea celui de-al doilea mandat prezidențial, acolo unde a participat și susținut o alocuțiune la ședința Guvernului Bavariei și a prezentat viziunea României referitoare la viitorul Europei la întâlnirea anuală a grupului parlamentar al CSU din Bundestag, Camera inferioară a Parlamentului german. Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea CSU la care participă președintele ”este cu atât mai relevantă cu cât, în a doua jumătate a anului 2020, Germania va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene”.

”Noi am avut, în prima parte a anului 2019, Președinția Consiliului Uniunii, am avut câteva rezultate notabile și am subliniat că sprijinul primit din partea reprezentanților Germaniei a fost foarte important și esențial în unele soluții, și îmi doresc să continuăm această foarte bună colaborare în a doua parte a anului curent, când Germania va avea Președinția Consiliului Uniunii”, a spus, în context, Iohannis.