Klaus Iohannis, mesaj la dezvelirea bustului Papei Francisc: Așa cum spunea Sfântul Părinte, “noi aparținem unii altora, iar fericirea personală se realizează făcându-i fericiți pe ceilalți”

Președintele Klaus Iohannis a salutat marți inițiativa Arhiepiscopiei Romano-Catolice, a Nunțiaturii Apostolice și a Primăriei Generale a Municipiului București de a oferi publicului imaginea Sfântului Părinte Papa Francisc, ca o amintire a căldurii mesajului său către români și umanitate, apel de iubire și credință, într-un mesaj transmis cu prilejul ceremoniei de dezvelire și binecuvântare a bustului Papei Francisc.

“Vizita de stat, pastorală și ecumenică a Suveranului Pontif în România, desfășurată sub îndemnul „Să mergem împreună!”, are o semnificație majoră pentru relațiile României cu Sfântul Scaun, anticipând aniversarea din acest an a 100 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale. În fața provocărilor contemporane, cetățenii români au primit vizita Sanctității Sale ca pe o încurajare de a se împlini prin înfăptuirea binelui comun, de a contribui la o societate a dreptății și la o lume a iubirii dintre oameni. Beatificarea la Blaj a episcopilor martiri ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, săvârșită pe istorica Câmpie a Libertății, a consacrat izbânda societății noastre împotriva „unui sistem ideologic tiran și coercitiv în ceea ce privește drepturile fundamentale ale persoanei umane”, a spus Iohannis, într-un mesaj prezentat de consilierul prezidențial Sergiu Nistor.

În mesajul său, președintele a reamintit chemarea umanității la solidaritate și la depășirea fracturilor economice și sociale pe care Papa Francisc a făcut-o anul trecut la București, la Șumuleu-Ciuc, la Iași și la Blaj.

“România, „Grădina Maicii Domnului”, așa cum o botezase cu două decenii înainte Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea, a fost locul ales de către Sfântul Părinte pentru a pleda pentru o societate care să-i cuprindă pe toți membrii săi, oferindu-le șansa unei contribuții creative, participative și solidare la construirea binelui comun”, se arată în mesajul șefului statului

“Bustul pe care-l inaugurăm astăzi nu este un monument, căci el nu rememorează trecutul. Mai degrabă ne aflăm într-un loc al întâlnirii cu noi înșine și cu celălalt, pentru a simți și învăța că, așa cum spunea Sfântul Părinte, „noi aparținem unii altora, iar fericirea personală se realizează făcându-i fericiți pe ceilalți”, a conchis Klaus Iohannis.

Anul trecut, în perioada 31 mai – 2 iunie, Papa Francisc a devenit al doilea suveran pontif care efectuează o vizită în România. Anul trecut, la 20 de ani distanță de la prima vizită a unui suveran pontif, Papa Ioan Paul al II-lea, într-o țară majoritar ortodoxă, România a fost gazda primitoare a Sanctităţii Sale Papa Francisc, care a întâlnit o societate deschisă şi diversă, o ţară bogată în tradiţii şi o naţiune încrezătoare în viitorul pe care îl construieşte prin comuniunea tuturor cetăţenilor săi, indiferent de grai sau credinţă.

La un an distanță de la această vizită istorică, într-o lume confruntată cu pandemia de coronavirus, Papa Francisc a susținut duminică prima rugăciune și prima binecuvântare de la izbucnirea pandemiei cu pelerini prezenți în Piața San Pietro. Totodată, ca “un semn și o îmbrățișare din partea Sfântului Părinte”, Suveranul Pontif a donat României cinci ventilatoare pulmonare – două fiind de ultimă generaţie -, 200 de combinezoane, 900 de măşti FFP2 şi 5.000 de măşti sanitare pentru lupta împotriva COVID-19.

