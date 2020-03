Klaus Iohannis, mesaj pe Twitter în timpul videoconferinței cu liderii UE: ”Doar cu măsuri comune vom reuși să oprim răspândirea coronavirusului. Protecția cetățenilor este prioritatea noastră”

Președintele Klaus Iohannis participă marți, de la ora 18:00, la o videoconferință cu șefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema măsurilor privind gestionarea COVID-19, informează Administrația Prezidențială.

La finalul videoconferinței, Klaus Iohannis va susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni. O conferință de presă va fi organizată și de președintele Consiliului European, Charles Michel.

Good afternoon, #EUCO videoconference call with #EU27 members and @vonderleyen @JosepBorrellF and @Lagarde on #Coronavirus #COVID19 has just started

👉Press Conference following the meeting in JL TBC ⚠️ pic.twitter.com/GkGkUKiGX7

— Barend Leyts (@BarendLeyts) March 10, 2020