Klaus Iohannis, mesaj pentru militarii români răniți în Afganistan: ”Le datorăm întreaga noastră recunoștință că servesc țara cu profesionalism și dedicare”

Summit-ul aniversar al șefilor de stat și de guvern din țările NATO de anul acesta, la 70 ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, ce va avea loc la Londra, se va desfășura în perioada 3-4 decembrie, a anunțat miercuri secretarul general Jens Stoltenberg într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

„Sunt fericit să vă anunț că următorul summit al liderilor aliați va avea loc în perioada 3-4 decembrie 2019 la Londra, pentru a marca aniversarea a 70 de ani de la NATO. (…) În 1949, Regatul Unit era unul dintre cei doisprezece membri fondatori ai NATO. Londra a fost casa primului nostru sediu, așa că este un loc potrivit pentru șefii de stat și de guvern ai NATO să planifice viitorul Alianței. Împreună, vom aborda provocările actuale și emergente în materie de securitate și modul în care NATO continuă să investească și să se adapteze pentru a se asigura că va rămâne un pilon al stabilității în anii următori. Aștept cu nerăbdare un Summit de succes”, a declarat Stoltenberg.

Pleased to announce that the #NATO summit will take place on 3-4 December in London. Looking forward to gathering 29 heads of state & government to continue to modernise & strengthen our Alliance: https://t.co/ZFYJPSMaUk pic.twitter.com/bWPNUlPHuJ

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 22, 2019