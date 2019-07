Klaus Iohannis o va decora pe Simona Halep cu Ordinul Național „Steaua României”: Este un model pentru tânăra generație

Președintele Uniunii Salvați România Dan Barna a fost ales, în cadrul celui de-al 4-lea Congres Național, candidatul la alegerile prezidențiale din partea USR, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Candidatul USR la alegerile prezidențiale a fost ales de peste 500 de delegați din toată țara. În scrutinul intern pentru desemnarea candidatului USR la Președinția României s-au înscris patru candidați: Dan Barna (ales cu 324 voturi), Mihai Goțiu (votat de 134 membri), Dumitru Stanca (votat de 5 membri) și Dragoș Dinulescu (votat de 3 membri).



“Am mai făcut încă un pas în obiectivul Alianței USR PLUS de a guverna în 2020. În cadrul mecanismelor statutare ale USR, astăzi, au avut loc alegerile pentru nominalizarea candidatului USR la poziția de candidat la Președinția României. În urma alegerilor, USR m-a mandatat să reprezint acest partid. Este un rezultat care confirmă eforturile de 2 ani, de când conduc acest partid, de a ne dezvolta și a fi ceea ce România are acută nevoie: un partid nou și proaspăt care să aducă societatea activă și modernă din spectrul politic pentru a merge mai departe în Europa. Astăzi, obiectivul nostru este guvernarea din 2020, iar toate eforturile pe care le facem sunt pentru a ajunge anul viitor acolo. Pe de altă parte, cel mai interesant obiectiv pentru România la aceste alegeri prezidențiale va fi posibilitatea de a alege, în turul al doilea, între candidatul PNL și cel al Alianței USR PLUS.”, a declarat președintele USR Dan Barna, după anunțarea rezultatelor.

USR este consecvent și își respectă procedurile interne transparente pentru alegerea candidaților la toate tipurile de alegeri. Competiția internă face parte din procedurile statutar necesare ale USR, în paralel desfășurându-se și discuțiile în cadrul Alianței USR PLUS.

Înainte de votul celor 500 de delegați, președintele Dan Barna le-a transmis membrilor USR, de pe scena Teatrului Național, că: “Dacă este o funcție care are mai mare nevoie de o parte din ADN-ul USR, de curajul, puterea de acțiune și elanul USR, aceasta este funcția de Președinte al României. USR este singura forța politică din România care are astăzi o viziune și care a arătat că este dispusă să meargă mai departe decât oricare alta pentru a transforma această viziune în realitate. După toate lucrurile pe care am reușit să le facem împreună în ultimii 3 ani, sunt sigur că avem o șansă reală ca USR PLUS să dea Președintele. Și știu că aveți curajul să intrăm în această competiție. Știu că avem voința să mergem până la capăt pe acest drum. Suntem Games of Thrones ca energie, dar ca viziune suntem Star Trek-ul României. Vă cer doar să aveți încredere în mine că vă pot reprezenta cu succes și în calitate de candidat la Președinția României.”