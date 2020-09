Klaus Iohannis pledează pentru o soluție diplomatică a diferendului dintre Grecia și Turcia: Aceste tensiuni nu ne fac bine, nici în UE, nici în NATO

Klaus Iohannis a numit-o, luni, în funcția de consilier de stat, pe Alexandra Maria Bocșe, înființând un nou Departament la Administrația Prezidențială, care se va ocupa de climă și sustenabilitate, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Ea urmează să conducă Departamentul Climă și Sustenabilitate din cadrul Administrației Prezidențiale.

Acest departament are rolul de a oferi informaţii şi analize cu privire la evoluţiile naţionale şi internaţionale din domeniul schimbărilor climatice şi sustenabilităţii.

Departamentul facilitează dialogul şi cooperarea Administraţiei Prezidenţiale cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, entităţi private, instituţii de învăţământ superior şi institute de cercetare, active atât la nivel intern, cât şi internaţional, pentru a optimiza răspunsul României la schimbările climatice şi a creşte vizibilitatea României ca actor implicat ȋn gestionarea schimbărilor climatice. În acest sens departamentul colaborează cu celelalte departamente de specialitate ale instituţiei.

Alexandra-Maria Bocșe are 33 de ani și a absolvit un Doctorat în Politică și Studii Internaționale la Universitatea din Cambridge (în 2017), printre primii din an. A beneficiat de o bursă de excelență academică de la Trinity College Cambridge în timpul doctoratului. În 2011, ea a absolvit un MPhil în Relații Internaționale la aceeași instituție, Cambridge, cu o distincție în disertația privind politica internațională a mediului. Anterior, a absolvit Licența în Științe Politice la Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice (secția română) ca șefă de promoție.

În 2016, Alexandra-Maria Bocșe s-a alăturat Departamentului de Relații Internaționale din cadrul London School of Economics, iar pentru următorii patru ani și-a continuat aici cercetarea și predarea în domeniul Afacerilor Europene și Internaționale, cu specializare pe probleme de energie, mediu și climă. În perioada 2015-2016, a fost fellow la Weatherhead Center for International Affairs, Universitatea Harvard, cu o bursă Fulbright-Schuman. Aici a lucrat în special pe relațiile transatlantice în domeniul energiei și al mediului. Anterior, a fost cercetător doctoral și coordonator al Centrului European din Departamentul de Politică și Studii Internaționale, Universitatea din Cambridge, și redactor asociat la Cambridge Review of International Affairs.

Alexandra-Maria Bocșe are peste șapte ani de experiență în predarea atât la nivel de licență, cât și la nivel de master, a cursurilor de Politică Europeană, Politică Globală a Energiei și Mediului și Afaceri Internaționale la Universitatea din Cambridge, London School of Economics și King’s College London. Din 2011, a lucrat, de asemenea, în roluri de analiză/consiliere sau a oferit consiliere pentru Uniunea Europeană, guverne ale statelor UE și organizații interguvernamentale, în ultimii ani în special în domeniul politicii și economiei energiei și climei.

Portofoliul său de cercetare și analiză include diverse publicații de politici publice și academice în jurnale de top în domeniile climei și energiei (Climate Policy, International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics and Energy Research and Social Science) sau Relații Internaționale (Geopolitics, European Security, etc.). De asemenea, a scris o carte despre rețelele internaționale de politici energetice și de mediu care va fi publicată de Palgrave Macmillan în toamna anului 2020.