Klaus Iohannis, prezent joi la festivitățile de Ziua Marinei Române. La Constanța are loc și un exercițiu demonstrativ cu distrugătorul american USS Porter și avioane italiene Eurofighter Typhoon

Preşedintele Klaus Iohannis participă, joi, la festivităţile prilejuite de Ziua Marinei Române care vor avea loc la Constanţa

Potrivit agendei sale publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale, şeful statului va participa la festivităţile organizate la Comandamentul Flotei din Constanţa, de la ora 9:55.

Joi, de Ziua Marinei Române, între orele 9:45 – 12:30, publicul de pe faleza din faţa Comandamentului Flotei va putea să admire exerciţiul naval demonstrativ “Forţele Navale Române 19”, la care vor participa şi nave şi aeronave militare din Italia, Ucraina şi Statele Unite ale Americii, informează navy.ro.

La exercițiul demonstrativ va participa și distrugătorul american USS Porter, aflat în Marea Neagră, cu scopul consolidării ”stabilităţii regionale”.

Secvențele aeriene vor fi asigurate de aeronave ale forțelor navale și aeriene române, precum și de aeronave italiene Eurofighter Typhoon și un avion american de cercetare P8 Poseidon.

Garda de onoare, prezentă la Ziua Marinei Române 2019, este alcătuită din patru detașamente de militari din Forțele Navale Române și câte un detașament de militari din Italia, Ucraina și SUA, cu detașamentul Asociației „Tradiția Militară” încheind formația.

Toate evenimentele, organizate cu prilejul Zilei Marinei Române, sunt dedicate navei-școală „Mircea”, „Ambasadorul onorific în serviciul României”, care a împlinit, anul acesta, 80 de ani de când poartă cu onoare și cu cinste Tricolorul românesc pe mările și oceanele lumii. Pentru recunoașterea contribuției sale la promovarea imaginii țării noastre pe meridianele lumii, precum și pentru rolul său în păstrarea valorilor și tradițiilor marinărești, drapelul navei-școală „Mircea” va fi decorat cu „Ordinul Virtutea Maritimă cu însemn de pace în grad de Comandor”.

Anul trecut, cu același prilej, președintele Klaus Iohannis a afirmat, tot la Constanța, că Forţelor Navale Române le revine un rol deosebit în asigurarea suveranităţii României, dar şi o responsabilitate majoră în asigurarea securităţii Mării Negre.

Ziua Marinei Române a fost consacrată ca sărbătoare a marinarilor români la 15 august 1902, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. La acea dată, evenimentul a fost marcat în Portul Constanţa, la bordul Crucişătorului ”Elisabeta”, printr-un Te-Deum oficiat în prezenţa ministrului de război, Dimitrie A. Sturdza, urmat de serbarea marinărească propriu-zisă. De atunci, manifestările au crescut în amploare de la an la an. În anul 1912, manifestarea a fost pusă sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regina Elisabeta, iar la 15 august 1936, în cadrul serbărilor a fost botezat primul submarin românesc, ”Delfinul”.