Klaus Iohannis, prima reacție după declarațiile lui Eugen Teodorovici: Am luat act cu stupefacție. Așa ceva s-a întâmplat doar pe vremea comuniștilor

Președintele Klaus Iohannis a reacționat joi la declarația ministrului Finanțelor Eugen Teodorovici privind limitarea dreptului la muncă în străinătate al românilor, transmițând că a luat act cu stupefacție” de această propunere, pe care a catalogat-o specifică perioadei ”comuniste”, sugerând totodată că, după o astfel de declarație, ministrul cu pricina ar trebui să demisioneze.

”Sper că nu folosesc o expresie nepotrivită. Când am citit acea știre, am luat act cu stupefacție de propunerea unui membru marcant PSD de a sechestra pe români în interiorul granițelor țării. Așa ceva s-a întâmplat doar pe vremea comuniștilor. Este extrem de inoportună o astfel de abordare și mă îngrijorează foarte mult. Dacă asta dorește PSD-ul (…) să dea legi să îi țină pe români cu forța în interiorul granițelor, adică să anuleze un drept pentru care noi cu toții am luptat decenii, atunci nu pot să spun decât că această guvernare, această abordare este una anti-românească”, a spus președintele în cadrul unor declarații de presă susținute la Palatul Cotroceni după ce a participat la o ceremonie publică în care a promulgat legea realizării Autostrăzii Unirii.

”În orice țară normală, un ministru care face astfel de declarații și nu are acoperire politică, a doua zi pleacă. Faptul că nu a plecat îmi arată că aceasta este o abordare agreată de PSD, iar acest lucru mă supără foarte tare. Și cred că acest lucru supără pe milioane de români. Cum poate PSD-ul să își imagineze că dreptul la liberă circulație și dreptul la muncă pe care l-au câștigat românii cu greu poate fi anulat doar așa că un partid își dorește niște soluții total ieșite din tiparele europene”, a mai adăugat președintele.

Miercuri, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a sugerat limitarea la 5 ani a dreptului de muncă al cetăţenilor comunitari într-o altă ţară din UE.

Ulterior, o reacție a survenit și din partea Comisiei Europene, care a transmis că libertatea de circulaţie a forţei de muncă este nu doar un drept fundamental în UE, ci şi cel mai îndrăgit în rândul europenilor, dar mobilitatea forţei de muncă trebuie să se bazeze pe reguli clare, corecte şi aplicabile, precum plata egală pentru muncă egală în acelaşi loc.

.