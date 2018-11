Klaus Iohannis, prima reacție după demisia ministrului delegat pentru afaceri europene: Nu suntem pregătiți să preluăm președinția Consiliului UE. Guvernul trebuie înlocuit

Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, că România nu este pregătită să preia Președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019, șeful statului făcând aceste declarații în contextul demisiei din Guvern a ministrului delegat pentru afaceri europene – poziție special creată în arhitectura guvernamentală pentru a gestiona pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul UE.

”Trebuie să menționez o mare îngrijorare pe care o am, pe care sper că o aveți, cu toate că nu vă privește direct. Este vorba de anul 2019. Știți bine că, de la 1 ianuarie 2019, România va prelua Președinția Consiliului Uniunii Europene, o poziție extrem de importantă, o poziție extrem de onorantă, o poziție extrem de solicitantă, mai ales pentru Guvern. Părerea mea este că nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Acum câteva săptămâni, am fost întrebat de jurnaliști și am spus că vom face față rezonabil, dar numai că între timp lucrurile au luat-o razna. La Guvern nu se mai înțeleg responsabilii pentru diferite sectoare, persoanele care ar trebui să se ocupe de chestiunile europene pleacă sau sunt demiși, și în acest fel ne trezim în ceasul al 12-lea total, total nepregătiți. Și cred că, din păcate, și acum, în ultimul moment, necesitatea politică este înlocuirea acestui accident al democrației românești care este Guvernul Dragnea-Dăncilă. Nu există nicio perspectivă de bună guvernare. Nu există nicio perspectivă de bună implicare în afacerile europene. Aceste lucruri sunt foarte grave”, a declarat Iohannis.

Sâmbătă, o informație apărută inițial pe surse și anunțată ulterior public de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și de ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, arătau că, în urma unei dispute la ședința de Guvern, de vineri, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, ar fi demisionat din funcție.

Într-o primă reacție publică, Victor Negrescu a spus că din respect pentru colegii săi din Guvern și din partid nu va exprima în spațiul public nici un punct de vedere cu privire la demisia sa din cadrul Executivului, dar în schimb o va face în cadrul partidului. Apoi, acesta a precizat, într-o postare pe Facebook publicată duminică, că responsabilitatea deținerii acestei poziții în executiv în contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului UE nu este una cu ”mize personale”, ci o ”onoare” de a reprezenta România.

România va asuma în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, în premieră, Președinția rotativă la Consiliul Uniunii Europene, într-o perioadă marcată de finalizarea procesului de retragere a Marii Britanii din UE, avansarea negocierilor pentru adoptarea Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, summit-ul de la Sibiu de la 9 mai 2019 dedicat viitorului UE și alegerile pentru Parlamentul European din 23-26 mai 2019.

Cei patru piloni tematici care vor sta la baza agendei de lucru a Președinției României la Consiliul UE vizează „Europa convergenței: creștere, coeziune, competitivitate, conectivitate”, „Europa siguranței”, „Europa, actor global” și „Europa valorilor comune”.

Motto-ul Președinției României va fi „Coeziunea, o valoare comună europeană“.

