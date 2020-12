Klaus Iohannis, primul lider internațional primit la Chișinău de Maia Sandu: Cei doi președinți vor semna marți o Declarație pentru consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Moldova

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat marți seară pe liberalul Florin Cîțu, propunerea coaliției de centru-dreapta PNL – USR PLUS – UDMR, pentru funcția de prim-ministru al României, după o a doua rundă de consultări pe care șeful statului a avut-o cu partidele parlamentare în urma alegerilor din 6 decembrie.

”O coaliție formată din PNL, USR PLUS și UDMR a fost formalizată și a dovedit deja majoritatea în Parlamentul României. Astăzi, liderii coaliției s-au prezentat împreună cu un candidat pentru funcția de prim-ministru (…) Așadar, luând în considerare toate acestea, am decis să-l desemnez pe domnul Florin Cîțu pentru funcția de prim-ministru”, a declarat șeful statului, la finalul sesiunii de consultări cu partidele parlamentare la care formațiunile ce compun coaliția de centru-dreapta s-au prezentat împreună.

Alături de șeful statului s-a aflat la Palatul Cotroceni și viitorul prim-ministru, Florin Cîțu, care l-a asigurat pe președinte de o relație de parteneriat între Guvern și Președinție.

De altfel, în cadrul consultărilor, Iohannis i-a felicitat pe liderii PNL, USR PLUS și UDMR pentru constituirea coaliției. La începutul discuțiilor, președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban i-a înmânat președintelui acordul de guvernare 2020-2024, prin care cele trei formațiuni își asumă să ducă “România mai departe pe drumul ei european”.

“Felicitări pentru formalizarea coaliției, felicitări pentru viteza cu care ați reușit să promovați demersurile în Parlament, recunosc că este prima dată când văd un Parlament constituit și cu conducerea aleasă într-o zi și un pic”, le-a transmis Klaus Iohannis liderilor coaliției.

Nominalizarea lui Florin Cîțu pentru funcția de șef al Guvernului vine după ce PNL, USR PLUS și UDMR au semnat acordul de guvernare 2020-2024, care prevede susținerea sa pentru funcția de premier, a lui Ludovic Orban (PNL) pentru șefia Camerei Deputaților și a Ancăi Dragu (USR PLUS), pentru șefia Senatului. Orban și Dragu au fost deja aleși președinți ai Camerei Deputaților, respectiv Senatului, după constituirea noului Parlament.

Potrivit articolului 103 din Constituție, prim-ministrul desemnat are un termen de 10 zile pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Însă, liderii coaliției și viitorul premier Florin Cîțu își doresc ca miercuri să fie audiați miniștrii noului cabinet, și tot în aceeași zi, 23 decembrie, să fie dat votul de învestitură.

“I-am transmis domnului preşedinte că sunt gata să îmi asum această guvernare, în acest moment dificil pentru România, că vom continua ceea ce am început în acest an şi bineînţeles avem un program de guvernare care aduce multe măsuri importante pentru români în perioada următoare. Am prezentat şi cum văd lucrurile după votul de mâine seară, cum va fi prima şedinţă de guvern şi care vor fi măsurile din acea şedinţă. Am discutat puţin şi despre calendarul referitor la bugetul pe anul viitor. Mâine seară pornim la lucru“, a precizat Cîţu, la Parlament, într-o declaraţie de presă comună cu liderii coaliţiei.

Conform negocierilor din cadrul coaliției, PNL ar urma să primească nouă ministere (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Ministerul Culturii), USR-PLUS șase portofolii (Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizarea și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului), iar UDMR trei ministere (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și a Administrației, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Tineretului și Sportului). De asemenea, ar urma să existe și două poziții de viceprim-ministru care vor fi ocupate de co-președintele USR PLUS Dan Barna și de liderul UDMR Kelemen Hunor.

În ce-l privește pe prim-ministrul desemnat, Florin-Vasile Cîțu, născut la 1 aprilie 1972, este un senator român ales, pentru prima dată, cu prilejul alegerilor parlamentare din 2016, mandat reînnoit în urma alegerilor din 6 decembrie 2020.

În data de 4 noiembrie 2019 a preluat de la Eugen Teodorovici mandatul de ministru al finanțelor publice în Guvernul Ludovic Orban. În februarie 2020, după ce moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Orban I a fost adoptată, Cîțu a fost desemnat de președintele Klaus Iohannis să formeze un nou guvern. Declanșarea crizei sanitare provocate de coronavirus l-a determinat pe acesta să se retragă în favoarea lui Ludovic Orban, care a fost din nou învestit de Parlament cu un al doilea cabinet în care Florin Cîțu a rămas ministru al finanțelor publice.