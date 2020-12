Klaus Iohannis, reacție după acordul climatic convenit cu liderii UE: Interesele României sunt acoperite, inclusiv mixul energetic național și utilizarea gazului în procesul de tranziție

Președintele Klaus Iohannis a salutat vineri acordul cu privire la obiectivul climatic 2030 la care a ajuns împreună cu ceilalți lideri din statele membre ale Uniunii Europene și care permite UE să își asume obiectivul climatic de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de seră până la orizontul anului 2030.

“Decizia va permite modernizarea economiilor Uniunii Europene și îmbunătățirea vieții cetățenilor europeni“, a scris șeful statului, pe Twitter.

Într-un mesaj separat, Klaus Iohannis a subliniat că “România s-a asigurat ca interesele sale să fie acoperite, inclusiv prin menținerea deciziei asupra mixului energetic național și utilizarea gazului în procesul de tranziție“.

Cei 27 de șefi de state sau de guverne din Uniunea Europeană au ajuns vineri dimineață, după aproape zece ore de negocieri și un an întreg de tratative complicate, la un acord privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în anul 2030, unanimitatea fiind întrunită și într-un moment simbolic, la un an de la lansarea de către Comisia Europeană a Pactului Verde European, considerat drept “momentul omului pe Lună” pentru Europa.

“Consiliul European a adoptat concluziile privind clima”, a anunțat purtătorul de cuvânt al președintelui Consiliului European.

Într-o primă reacție, președinta Comisiei Europene a spus că aceasta este “o modalitate excelentă de a sărbători prima aniversare a Pactului Verde European”.

“Consiliul European a aprobat propunerea noastră ambițioasă pentru un nou obiectiv UE privind clima. Europa va reduce emisiile cu cel puțin 55% până în 2030. Acest lucru ne pune pe o traiectorie clară spre neutralitatea climatică în 2050“, a scris von der Leyen, pe Twitter.

Great way to celebrate the first anniversary of our #EUGreenDeal!

#EUCO has endorsed our ambitious proposal for a new EU climate target.

Europe will reduce emissions by at least 55% by 2030.

It puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2020