Klaus Iohannis reconfirmă, la Chișinău, “angajamentul ferm și amplu al României” față de R. Moldova: Am fost și vom rămâne cel mai apropiat și sincer prieten

România a fost și va rămâne cel mai apropiat și cel mai sincer prieten al Republicii Moldova, a declarat vineri președintele Klaus Iohannis, la Chișinău, unde a participat la ceremoniile de aniversare a 30 de ani de la proclamarea independenței de stat a Republicii Moldova, la invitația președintei Maia Sandu și împreună cu omologii polon și ucrainean, Andrzej Duda și Volodimir Zelenski.

“Sunt deosebit de bucuros să revin la Chișinău în acest moment de sărbătoare, la aniversarea a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Tot astăzi sărbătorim și 30 de ani de la stabilirea relațiilor noastre diplomatice, România fiind primul stat din lume care a recunoscut independența Republicii Moldova. De altfel, România și Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică – comunitatea de limbă, cultură și istorie”, a spus Iohannis, în cursul unor declarații de presă comune, vorbind după președinta Maia Sandu.

Șeful statului, care a întârziat la evenimentele de peste Prut din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile ce nu au permis aterizarea la Chișinău, a reconfirmat “angajamentul ferm și amplu al României” în sprijinul proceselor de reforme și de integrare europeană asumate de autoritățile din Republica Moldova.

“În toată această perioadă, România a fost cel mai apropiat și cel mai sincer prieten al Republicii Moldova. Am onorat de fiecare dată, în mod consecvent, angajamentele asumate în beneficiul direct al cetățenilor Republicii Moldova. Am depus mereu eforturi consistente pentru a veni în sprijinul dezvoltării și modernizării Republicii Moldova și am acționat pentru a menține Republica Moldova ca prioritate pe agenda Uniunii Europene”, a spus Iohannis, în declarația susținută la Palatul prezidențial.

El a subliniat că aceasta este prima vizită pe care o efectuează la Chișinău după desfășurarea alegerilor anticipate din 11 iulie și după formarea noului Guvern, salutând încă o dată victoria obținută de forțele politice pro-reformă și “maturitatea, responsabilitatea și spiritul democratic demonstrate” de cetățenii Republicii Moldova.

“Nu poate decât să ne bucure că societatea din Republica Moldova a optat cu atâta fermitate pentru înscrierea pe un parcurs pro-reformă și european ireversibil și că oferă un exemplu demn de urmat întregii regiuni. Rezultatul alegerilor deschide drumul Republicii Moldova către o dezvoltare solidă, în beneficiul întregii societăți. Am încredere deplină că eforturile depuse de doamna Președinte Maia Sandu, de doamna Prim-ministru Gavrilița și de Guvernul Republicii Moldova își vor arăta roadele, în beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova”, a continuat președintele.

În opinia lui Iohannis, este nevoie de voință politică și acțiune hotărâtă, concretă, pentru implementarea rapidă a reformelor necesare, așteptate de întreaga societate din Republica Moldova. Potrivit acestuia, implementarea accelerată a reformelor va aduce avantaje substanțiale cetățenilor și va genera fără îndoială o nouă dinamică pozitivă în relația cu Uniunea Europeană.

Trecând în planul relațiilor bilaterale, președintele a asigurat-o pe omoloaga sa de la Chișinău că România rămâne și în viitor partenerul cel mai apropiat al Republicii Moldova.

“Statul român a acționat energic în timpul care s-a scurs de la ultima mea vizită la Chișinău, în decembrie 2020, pentru amplificarea sprijinului oferit Republicii Moldova. În mod special, am reușit să furnizăm mult mai multe doze de vaccin împotriva COVID-19 decât cele pe care le-am anunțat în decembrie. Acest efort a permis un avans considerabil în combaterea pandemiei în Republica Moldova în beneficiul sănătății tuturor”, a amintit Klaus Iohannis.

Șeful statului a evocat cooperarea sa foarte bună cu Maia Sandu și a promis că o dată cu instalarea, la Chișinău, a noului Guvern și noului Parlament “eforturile noastre și rezultatele lor în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova vor fi și mai substanțiale”.

“Avem acum oportunitatea unei cooperări aprofundate și conjugate la nivel prezidențial, guvernamental și parlamentar pentru luarea deciziilor necesare avansării agendei bilaterale, precum și a parcursului european al Republicii Moldova. Suntem pregătiți să acordăm întreaga noastră susținere în procesele de transformare, modernizare și implementare a reformelor. Așadar, vom acționa hotărât în spiritul Parteneriatului nostru Strategic. Am discutat pe larg cu doamna Președinte despre accelerarea proiectelor bilaterale menite să conecteze Republica Moldova cu spațiul Uniunii Europene și să aducă beneficii reale la nivelul întregii societăți”, a adăugat Klaus Iohannis.

“Doresc să îi mulțumesc doamnei Președinte Sandu pentru organizarea reuniunii multilaterale la nivelul Președinților de state prezenți astăzi la Chișinău. Discuțiile noastre au oferit prilejul unui schimb foarte util de vederi cu privire la situația de securitate regională, cooperarea în cadrul inițiativelor regionale, viitorul Parteneriatului Estic, inclusiv privind Summitul din decembrie 2021, și conflictele prelungite”, a conchis președintele român.